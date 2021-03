Audi lance la production du Q4 e-tron













Une offensive à laquelle Audi apporte grandement sa contribution avec le lancement à l’été prochain sur les marchés européens du Q4 e-tron qui suit ceux de son SUV e-tron et de la récente e-tron GT. La marque aux anneaux ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là puisque, d’ici 2025, Audi prévoit de lancer plus de 20 modèles entièrement électriques et d’élargir son offre d’hybrides rechargeables. Si avec l’e-tron, la firme d’Ingolstadt s’est lancée dans l’électrique par le haut, elle compte cette fois élargir sa clientèle avec le Q4 e-tron qui devrait être proposé à moins de 50 000 euros en entrée de gamme. Aux Pays-Bas où le constructeur a déjà dévoilé la gamme de lancement du modèle, le SUV compact électrique débutera à 48 500 € selon Autoweek.







Un SUV compact profitant à plein des possibilités offertes par la plateforme MEB



Tout comme le Volkswagen ID.4 ou le Skoda Enyaq iV dont il devrait reprendre les principales caractéristiques techniques, l’Audi Q4 e-tron est basé sur la plateforme électrique modulaire MEB. Une plateforme très polyvalente qui convient à de nombreux modèles 100% électriques et offre des possibilités importantes d’exploitation des synergies. Le nouveau SUV compact (4m59 de long, 1m86 de large) d’Audi tirera pleinement profit de l’architecture du système de production électrique modulaire qui permet une division de l’espace totalement nouvelle.



Alors que le porte-à-faux avant ne mesure que 86 cm, l’empattement est généreux avec 2m76, soit plus que dans le segment des SUV de taille moyenne. L’intérieur qui en résulte mesure 1m83 de long, ce qui est similaire à un grand SUV. Monter dans l’Audi Q4 e-tron est donc une expérience confortable. Les portes s’ouvrent en grand et les sièges sont placés haut. Le conducteur et jusqu’à quatre passagers bénéficient d’un intérieur généreusement spacieux, rendu possible en partie par le fait qu’un plancher plat remplace le tunnel central. De plus, véritable véhicule polyvalent et voiture familiale, l’Audi Q4 e-tron est dotée d’un grand nombre de compartiments de rangement, qui représentent un volume total de 24,8 litres.







L’usine de Zwickau devient multimarque



Audi a donc entamé la production du Q4 e-tron au sein de l’usine de Zwickau où il sort de la même chaine de production que la Volkswagen ID.4 et, à l’avenir un autre modèle de Volkswagen. Pour le Président de Volkswagen Saxe Stephan Loth : « Avec le début de la production de l’Audi Q4 e-tron, l’usine de Volkswagen de Zwickau est désormais une usine multimarque. Ainsi, nous écrivons un nouveau chapitre de la longue histoire de l’industrie automobile ici en Saxe. » A Zwickau, 1 400 employés de la chaîne de montage de Volkswagen produisent également le SUV compact d’Audi. Aux côtés de leurs collègues de Volkswagen, plus de cent employés d’Audi ont préparé le lancement et la planification de la production du Q4 e-tron.



Par ailleurs, les outils de presse pour la production des pièces de carrosserie proviennent tous de l’atelier d’outillage d’Audi. Avec son design expressif, l’Audi Q4 e-tron pose d’énormes défis en matière de précision et de perfection des surfaces et les outilleurs Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm ont été impliqués dès les premières étapes du développement. Ces deux principales usines d’Audi sont d’ailleurs destinées à fabriquer des véhicules 100% électriques. Ainsi, à partir de 2022, le premier modèle électrique basée sur la Premium Platform Electric (PPE), développée conjointement avec Porsche, sortira de la chaîne de montage d’Ingolstadt. Pour préparer cette production de véhicules entièrement électriques, plus de 200 employés d’Audi ont été affectés en novembre 2020, pour une période de 12 mois, chez Volkswagen Saxe à Zwickau afin de renforcer leurs compétences en matière de mobilité électrique.



Avant même la présentation officielle de son SUV compact 100% électrique, Audi vient d’annoncer le lancement de la production du Q4 e-tron. Une production lancée au sein de l’usine allemande de Zwickau en Saxe, le berceau du constructeur puisque les usines automobiles Audi ont été établies ici en 1909. L’usine Volkswagen qui s’y trouve aujourd’hui a été transformée en usine entièrement dédiée à la mobilité électrique et est désormais une pièce maîtresse de l’offensive électrique du Groupe Volkswagen.Une offensive à laquelle Audi apporte grandement sa contribution avec le lancement à l’été prochain sur les marchés européens du Q4 e-tron qui suit ceux de son SUV e-tron et de la récente e-tron GT. La marque aux anneaux ne compte d’ailleurs pas s’arrêter là puisque, d’ici 2025, Audi prévoit de lancer plus de 20 modèles entièrement électriques et d’élargir son offre d’hybrides rechargeables. Si avec l’e-tron, la firme d’Ingolstadt s’est lancée dans l’électrique par le haut, elle compte cette fois élargir sa clientèle avec le Q4 e-tron qui devrait être proposé à moins de 50 000 euros en entrée de gamme. Aux Pays-Bas où le constructeur a déjà dévoilé la gamme de lancement du modèle, le SUV compact électrique débutera à 48 500 € selon Autoweek.Tout comme le Volkswagen ID.4 ou le Skoda Enyaq iV dont il devrait reprendre les principales caractéristiques techniques, l’Audi Q4 e-tron est basé sur la plateforme électrique modulaire MEB. Une plateforme très polyvalente qui convient à de nombreux modèles 100% électriques et offre des possibilités importantes d’exploitation des synergies. Le nouveau SUV compact (4m59 de long, 1m86 de large) d’Audi tirera pleinement profit de l’architecture du système de production électrique modulaire qui permet une division de l’espace totalement nouvelle.Alors que le porte-à-faux avant ne mesure que 86 cm, l’empattement est généreux avec 2m76, soit plus que dans le segment des SUV de taille moyenne. L’intérieur qui en résulte mesure 1m83 de long, ce qui est similaire à un grand SUV. Monter dans l’Audi Q4 e-tron est donc une expérience confortable. Les portes s’ouvrent en grand et les sièges sont placés haut. Le conducteur et jusqu’à quatre passagers bénéficient d’un intérieur généreusement spacieux, rendu possible en partie par le fait qu’un plancher plat remplace le tunnel central. De plus, véritable véhicule polyvalent et voiture familiale, l’Audi Q4 e-tron est dotée d’un grand nombre de compartiments de rangement, qui représentent un volume total de 24,8 litres.Audi a donc entamé la production du Q4 e-tron au sein de l’usine de Zwickau où il sort de la même chaine de production que la Volkswagen ID.4 et, à l’avenir un autre modèle de Volkswagen. Pour le Président de Volkswagen Saxe: « Avec le début de la production de l’Audi Q4 e-tron, l’usine de Volkswagen de Zwickau est désormais une usine multimarque. Ainsi, nous écrivons un nouveau chapitre de la longue histoire de l’industrie automobile ici en Saxe. » A Zwickau, 1 400 employés de la chaîne de montage de Volkswagen produisent également le SUV compact d’Audi. Aux côtés de leurs collègues de Volkswagen, plus de cent employés d’Audi ont préparé le lancement et la planification de la production du Q4 e-tron.Par ailleurs, les outils de presse pour la production des pièces de carrosserie proviennent tous de l’atelier d’outillage d’Audi. Avec son design expressif, l’Audi Q4 e-tron pose d’énormes défis en matière de précision et de perfection des surfaces et les outilleurs Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm ont été impliqués dès les premières étapes du développement. Ces deux principales usines d’Audi sont d’ailleurs destinées à fabriquer des véhicules 100% électriques. Ainsi, à partir de 2022, le premier modèle électrique basée sur la Premium Platform Electric (PPE), développée conjointement avec Porsche, sortira de la chaîne de montage d’Ingolstadt. Pour préparer cette production de véhicules entièrement électriques, plus de 200 employés d’Audi ont été affectés en novembre 2020, pour une période de 12 mois, chez Volkswagen Saxe à Zwickau afin de renforcer leurs compétences en matière de mobilité électrique.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Les flottes de véhicules se mettent progressivement au vert L’année 2020 a été une année record en termes d’immatriculations de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables en France. Pour savoir comment s’est...

Phoenix Contact, un acteur qui compte dans le monde de l’électromobilité Groupe allemand implanté dans de très nombreux pays, Phoenix Contact a anticipé très tôt le virage de l’industrie automobile vers la mobilité électrique. Misant sur...

Annulation du Lyon Mobility Experience Message de l’équipe organisatrice : Face à la situation actuelle liée à la COVID-19, les restrictions gouvernementales ne permettent pas le maintien de la première...

Une étude de Transport & Environnement met en évidence les avantages des véhicules électriques L’ONG Transport & Environnement (T&E), qui depuis 30 ans a façonné certaines des lois environnementales les plus importantes d’Europe, vient de publier une étude...

Volkswagen mise plus que jamais sur les plateformes Semaine riche en événements pour le Groupe Volkswagen avec la présentation de ses résultats financiers mais aussi son « Power Day », une manifestation à l’image du «...

Retrouvez nous sur Facebook