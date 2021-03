Au revoir Gérard Labruyere, alias Moulino51













Infatigable messager



Gérard et moi avions plusieurs points communs. Comme être arrivés à la voiture électrique par la passion des véhicules anciens. Résidant dans les environs de Reims, il était membre des Belles Champenoises d’époque. A côté des voitures, motos et vélos anciens que l’on pouvait découvrir chez lui, il y avait cette Renault Clio électrique de 1996 qu’il avait réussi à fiabiliser. Et surtout à alimenter en électricité verte à partir de son moulin hydraulique. Associer les énergies vertes aux voitures électriques était pour lui une évidence. Un message qu’il a passé sans relâche localement et sur Internet. Son épouse et lui ont passé pas mal de temps à restaurer leur moulin. D’abord pour y habiter et en faire un cocon où il était bon de se rendre. Ensuite pour accueillir les personnes en quête d’informations sur les énergies renouvelables et la mobilité durable.



Modérateur multi-caquettes



C’est sa passion pour les moulins hydrauliques qui lui a inspiré son pseudo de modérateur Moulino51. S’intéressant à quasiment tout, il a dû animer pas loin d’une dizaine de forums, si ce n’est plus, dans des domaines très divers. Il était possible de discuter de tout avec Gérard, en toute simplicité, même des sujets les plus délicats. Il avait comme qualité rare de savoir concilier les extrêmes. Il exerçait son art de la modération avec une très grande liberté intérieure tout en respectant les contraintes nécessaires. Résolument optimiste, véritable puits de connaissances, devoir sanctionner ou exclure le désolait. Il n’aimait pas ça, mais s’il n’y avait pas d’autres possibilités, alors il ne fuyait pas ses responsabilités. Les articles sur la mobilité électrique, il n’hésitait pas à les mettre en avant sur des forums dédiés aux camping-cars, aux moulins, aux Renault Kangoo et à d’autres modèles de voitures non électriques. Et ce, sans jamais s’imposer ni déranger. Il le faisait toujours fort à propos.



Des qualités remarquables



Grâce à l'action de Gérard, de très nombreux véhicules électriques à 2, 3 ou 4 roues, plus ou moins anciens, ont pu reprendre la route. Il savait mettre en relation les personnes. Toujours avec une extrême discrétion. Peu de personnes savent quel homme et quelle histoire se cachent derrière le pseudo Moulino51. Il l'écrivait « moulino51 », sans majuscules, pas même en initiale. Humble, loyal, fidèle en amitié, serviable, sincère, présent, à l'écoute, altruiste, plein d'humour, etc. : la liste de ses qualités est longue. Mais s'il a pu autant se donner aux autres, c'est aussi pour beaucoup grâce à son épouse Marie-France qui a su créer et entretenir une vie de couple d'une exceptionnelle qualité. Il en était très conscient et appréciait beaucoup cet entourage inconditionnel, cette proximité avec une femme également passionnée, courageuse et tolérante. Forcément Gérard, tu nous manqueras !









