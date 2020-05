APRR vient d’acquérir Kiwhi Pass









Acteur des mobilités, facilitateur de voyages, APRR est un véritable opérateur de services pour ses clients particuliers et professionnels. C’est dans cette veine que le groupe a fait l’acquisition le 13 mai 2020 de Kiwhi Pass Solution, un des acteurs majeurs de l’électromobilité, bien connu des utilisateurs de véhicules électriques.



Palette de services



Bien au-delà de sa mission principale de sécurisation de ses réseaux autoroutiers, APRR est un acteur engagé dans l’accompagnement de la mobilité :

- ouverture des possibilités d’utilisation du télépéage en Italie, Espagne et au Portugal,

- développement de la vente du télépéage en France bien sûr, mais aussi en Europe, avec un succès particulier en Belgique et aux Pays-Bas,

- offres dédiées aux clients professionnels, devant gérer des flottes automobiles de toutes tailles,

- partenariats avec des distributeurs (touring clubs, banques…) et agences de location de véhicules courte et longue durées,

- offres commerciales adaptées aux différentes cibles de la clientèle : les réguliers avec des réductions sur les trajets péage, les covoitureurs en partenariat avec des sites de covoiturage ou encore les utilisateurs de véhicules électriques, telle que l’offre de télépéage Electrici-t.



Acquisition de Kiwhi Pass Solution



Aujourd’hui, APRR poursuit sa stratégie d’opérateur de services avec l’acquisition de Kiwhi Pass Solution. Accessible pour les particuliers comme pour les professionnels, Kiwhi Pass permet l’accès à plus de 56.000 points de recharge sur un réseau européen en développement continu et cela avec une seule et unique carte. De quoi simplifier grandement la vie des utilisateurs de véhicules électriques ! Cette carte a également été sélectionnée par de nombreux constructeurs automobiles, comme Hyundai, Kia, Mitsubishi, Smart, Volkswagen… qui la proposent à leurs clients lors de l’achat de véhicules électriques neufs.



L’électromobilité, axe du plan Autoroutes bas carbone d’APRR



Plus propres, plus économes, aussi performants que les motorisations à énergie fossile, les véhicules électriques connaissent un développement fort, accru par la multiplication des accès à des points de rechargement, sur longue distance comme en périphérie des villes. Le groupe APRR s’est engagé sur ce sujet dès 2012 grâce à une politique ambitieuse d’équipement de ses réseaux. Cette mobilisation permet aujourd’hui d’offrir l’accès aux bornes de recharge rapide sur plus de 55 aires des deux réseaux APRR et AREA, soit une borne tous les 50 km environ sur le trajet Paris-Lyon. Depuis janvier 2020, 22 aires sont équipées en bornes très haute puissance.





Pour plus d'information



Easytrip France

Claude Muller, Directeur Général

15 avenue du Centre

78286 Saint-Quentin-en-Yvelines



Tel : 01 76 544 119

Mail :





