Amazon commande à Mercedes 600 eVito et 1.200 eSprinter









Ces fourgons électriques permettront d’acheminer, dans les derniers kilomètres avant leurs destinations en milieu urbain, des colis de différentes tailles et formes. Pour le constructeur allemand, il s’agit de la plus importante commande de son histoire en véhicules électriques. Elle est le fruit de 2 ans de collaboration avec l’entreprise de ventes en ligne pour une conversion de sa flotte avec des modèles plus vertueux pour l’environnement.



The Climate Pledge



En 2019, Amazon et Global Optimism - une organisation qui en aide d’autres à lancer des initiatives contre le dérèglement climatique -, ont créé le programme The Climate Pledge. Rejoint désormais par Mercedes-Benz par le biais de sa feuille de route Ambition 2039, il vise à parvenir 10 ans plus tôt aux objectifs définis au sein de l’Accord de Paris. Pour le commerçant Web, la commande de 1.800 utilitaires électriques entre dans le cadre de cette recherche de neutralité carbone.



Un partenariat stratégique



« Nous avons besoin d’une innovation et d’un partenariat continus de la part de constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz pour décarboner le secteur des transports et lutter contre la crise climatique », plaide Jeff Bezos. Le fondateur et PDG d’Amazon assure lancer rapidement sur les routes européennes et dès cette année les 1.800 fourgons électriques en objet du nouveau contrat. Il ambitionne d’être à la tête de « la flotte de transport la plus durable au monde ».









