ABB présente sa nouvelle wallbox de recharge Terra AC









Avec des solutions de transport durable constituant un élément clé de la mission Zéro d’ABB pour l’électrification des villes intelligentes, le pionnier des technologies numériques dévoile la dernière nouveauté à son portefeuille dédié à la mobilité électrique.



2020 : Point de bascule



Depuis de nombreuses années, les analystes de l’industrie définisse 2020 comme point de bascule pour l’adoption des véhicules électriques, avec des prévisions selon lesquelles la part de marché mondiale des VE atteindrait au moins 3% en 2020 (LMC Global Light Vehicle Sales update 2019) et accélérerait jusqu’à plus de 50% d’ici 2040 (BNEF’s Electric Vehicle Outlook 2019).



Terra AC



En tant que leader mondial des solutions de transport durables, ABB a franchi une nouvelle étape importante dans la progression de cette révolution de la mobilité électrique au cours de la prochaine décennie avec le lancement de sa nouvelle boîte murale Terra AC. Cette Wallbox est conçue pour répondre à la demande croissante de recharge connectée de qualité, mais abordable dans les maisons et les entreprises, et prend également en charge la génération croissante d’utilisateurs d’énergie renouvelable qui souhaitent exploiter et gérer la consommation de leur propre énergie.



Jusqu’à 22 kW



Le nouveau boîtier mural Terra AC est disponible dans des versions allant jusqu’à 22 kW afin d’assurer la compatibilité avec le système électrique des maisons et des bâtiments à travers le monde. Il offre une solution de recharge sûre, intelligente et durable qui répond à la mission d’ABB pour l’électrification zéro émission des villes intelligentes. Il sera bientôt disponible sur divers marchés, y compris en Europe, au cours des prochains mois et généralisé au monde entier d’ici mai 2020. La wallbox Terra AC peut être commandée via le réseau de partenaires ABB.



Après la recharge DC



Frank Muehlon, responsable des activités mondiales d’ABB pour les solutions d’infrastructures de mobilité électrique, explique : « Les tendances de l’urbanisation, de la numérisation et de l’industrialisation ont toutes convergé pour nécessiter un changement significatif dans notre façon de voyager. Déjà leader sur le marché de la charge rapide DC, nous avons reconnu la nécessité de tirer parti de notre vaste expérience pour développer une solution AC révolutionnaire pour la recharge de nuit ou de plus longue durée dans les foyers et les entreprises. Facile à installer et à utiliser, le boîtier mural Terra AC s’intégrera parfaitement au mode de vie numérique des consommateurs d’aujourd’hui, leur permettant de gérer efficacement leur consommation d’énergie et de contribuer à une société plus verte pour les générations d’aujourd’hui et de demain ».



MAJ à distance



Le boîtier mural Terra AC bénéficie d’une connectivité qui permet la configuration et les mises à jour logicielles au moyen d’une application dédiée ou à distance via le cloud, offrant une grande flexibilité et minimisant le besoin d’intervention sur site et maximisant la disponibilité et l’efficacité. Chaque chargeur est équipé d’un compteur d’énergie de haute précision qui peut être intégré avec des systèmes intelligents de gestion de l’énergie dans les bâtiments, offrant des fonctionnalités avancées de gestion de recharge. Ce qui permet aux propriétaires de maisons et d’entreprises d’ajuster la puissance des actifs au besoin afin de maximiser la puissance de charge et la rentabilité.



Qualités importantes



- Large gamme d’options de connectivité, y compris Wifi, Bluetooth et Ethernet.

- La conception compacte permet une installation transparente sur un mur ou un piédestal, qui peut accueillir deux chargeurs dos à dos.

- Avec plusieurs connecteurs disponibles, la boîte murale Terra AC est compatible avec la majorité des véhicules électriques.

- Antipoussière et résistance à l’eau dans des conditions météorologiques difficiles, améliorant la disponibilité et la durée de vie du produit.



Flexibilité à l’épreuve du temps



- Prêt pour l’avenir avec un logiciel simple mis à jour via l’application utilisateur.

- Authentification simplifiée via RFID ou grâce à une application exploitable dans le cas d’une utilisation publique.

- S’intègre parfaitement aux solutions complémentaires ABB d’automatisation des bâtiments.



Sécurité et protection



- Evalué et testé par un oroganisme indépendant pour répondre aux normes les plus élevées.

- La protection qui limite le courant permet une puissance de recharge maximale sans déclenchement intempestif.

- La protection intégrée contre les défauts à la terre et les surtensions protège à la fois l’utilisateur et la voiture.





Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

465, av des Pré-Seigneurs

La Boisse

01124 MONTLUEL



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



