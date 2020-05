ABB électrifie la flotte de Asko









ABB a signé avec Asko, le plus grand grossiste en épicerie de Norvège, et son propriétaire NorgesGruppen, un accord portant sur la fourniture d’infrastructures de charge pour sa flotte grandissante de camions électriques. Actuellement, Asko dispose de 600 camions en circulation au quotidien et a pour objectif de parvenir à une distribution zéro émission de ses denrées alimentaires d’ici 2026. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés.



Chargeurs déjà opérationnels



ABB apportera son soutien à Asko en lui fournissant des infrastructures de charge efficaces et fiables pour les camions électriques à batterie de ses centres de distribution de tout le pays. Les premiers chargeurs haute puissance ABB HVC 150C (150 kW) sont déjà opérationnels dans le centre de distribution Asko d’Oslo. Dans un premier temps, ils rechargeront 2 camions électriques à batterie Scania, mais d’autres suivront.



Expertise mondiale



« Asko entend devenir une entreprise durable et climatiquement neutre. Nous devons donc nous concentrer sur les mesures d’efficacité énergétique et surtout sur les ressources renouvelables », a déclaré Svein Sollie, directeur des transports chez Asko. « Notre ambition nécessite d’importants investissements, notamment en matière d’énergie et de transport. Asko sera aux avant-postes dans ces domaines et devra oser investir – nous devons être prêts à payer un prix supérieur à celui nécessaire pour un retour sur investissement normal. Nous avons choisi ABB pour la fourniture des infrastructures de charge de nos camions en raison de son expertise mondiale, de l’importance de sa base installée et de l’éventail de ses solutions techniques. »



Flotte de poids lourds la plus ambitieuse de Norvège



« La priorité accordée par Asko aux véhicules zéro émission a donné naissance à la flotte de poids lourds la plus ambitieuse de Norvège. En tant que fournisseur mondial de solutions d’e-mobilité, nous avons hâte de mettre notre expérience, nos services et nos solutions de charge au service d’un transport plus durable », a déclaré Frank Muehlon, responsable de l’activité internationale d’ABB pour les solutions d’infrastructures d’e-mobilité. La flexibilité et l’efficacité constitueront les clés du bon fonctionnement de ces solutions aux côtés d’autres consommateurs du réseau électrique.



Eviter les pics de puissance



Et Marius Aarset, responsable technique chez Asko, de poursuivre : « Nous mettons l’accent sur des solutions qui tiennent compte d’autres activités telles que la charge des transpalettes électriques, les systèmes de réfrigération et les panneaux solaires dans les centres de distribution afin d’éviter les pics de puissance, de prévoir les besoins de charge et d’optimiser les processus de charge, par exemple lors du chargement des marchandises. »



Pionnier en camions zéro émission



Asko a été un véritable pionnier en matière de camions zéro émission en Norvège. Tout a commencé à Oslo en 2016 avec un camion reconditionné en provenance des Pays-Bas avec une charge utile de 5,5 tonnes métriques. Début 2020, Asko a mis en service à Trondheim 4 camions Scania alimentés à l’hydrogène d’un poids brut de 26 tonnes métriques et offrant une autonomie de 500 kilomètres.



Tesla Semi



Ont suivi les camions électriques à batterie Scania mentionnés précédemment, mis en service dans la capitale et affichant une charge utile d’environ 10 tonnes métriques et une autonomie annoncée de 120 km. Au total, Asko a commandé 55 de ces camions Scania, et a été la première entreprise du pays à commander 10 camions Tesla Semi. Les camions Tesla afficheront une charge utile de 36 000 kg et une autonomie maximale de 800 km.



ABB Ability



Les chargeurs ABB, partie intégrante de son innovante offre de solutions et services numériques baptisée ABB Ability, proposent une connectivité orientée web permettant aux opérateurs du réseau de procéder à distance à la surveillance et à la configuration des points de charge mais aussi de réduire les temps d’immobilisation et d’accroître l’efficacité.



Prix Global E-mobility Leader 2019



ABB est un leader mondial des infrastructures pour véhicules électriques, et propose une gamme complète de solutions de charge et d’électrification destinées aux voitures électriques et aux bus électriques et hybrides, ainsi que pour la marine et le ferroviaire. ABB a pénétré le marché des solutions de charge pour véhicules électriques en 2010, et a aujourd’hui vendu plus de 14 000 chargeurs rapides CC dans plus de 80 pays. ABB a récemment reçu le prix Global E-mobility Leader 2019 pour son rôle actif en faveur de la promotion de l’adoption de solutions de transport durable à l’échelle mondiale.



130 ans d’innovation



ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe qui accompagne les industries dans leur transformation digitale. Fort d’un héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB possède quatre champs d’expertise, représentés par ses Business : Electrification, Industrial Automation, Motion, et Robotics & Discrete Automation, réunis par la plate-forme digitale ABB Ability. La division Power Grids d’ABB sera cédée à Hitachi en 2020. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte quelque 144 000 employés.





Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

465, av des Pré-Seigneurs

La Boisse

01124 MONTLUEL



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



Nicolas Chauveau465, av des Pré-SeigneursLa Boisse01124 MONTLUELTel : 04 37 40 44 82Mail : nicolas.chauveau@fr.abb.com Site : http://www.abb.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire