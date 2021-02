ABB automatise la production des scooters électriques Ola









La technologie de connectivité et de surveillance numérique à distance d’ABB s’appuiera sur l’intelligence artificielle et les développements exclusifs d’Ola.



La plus grande usine de scooter du monde



Ola, l’une des principales sociétés de mobilité au monde, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait sélectionné ABB comme l’un de ses principaux partenaires pour les solutions de robotique et d’automatisation pour sa méga-usine en Inde qui déploiera son très attendu scooter électrique. Considérée comme la plus grande unité de production de scooters au monde, elle devrait être prête et opérationnelle dans les mois à venir.



Solutions d’automatisation d’ABB



Ola utilisera les solutions d’automatisation d’ABB dans les principales lignes de processus de fabrication de son usine, y compris ses lignes de peinture et de soudage, tandis que les robots ABB seront largement déployés pour les lignes d’assemblage de batteries et de moteurs. Il s’agit notamment des robots de peinture IRB 5500 et de dressage intégré IRB 2600 d’ABB dans ses lignes de peinture et de soudage, et des robots IRB 6700 pour l’assemblage et la manutention de matériaux dans les zones d’assemblage de batteries et de moteurs.



Intelligence artificielle



Les robots ABB seront intégrés numériquement dans la méga-usine d’Ola activée par l’intelligence artificielle, afin d’optimiser les performances, la productivité et la qualité des produits du robot. L’utilisation des robots et des solutions d’automatisation d’ABB garantira la connectivité numérique à distance et la surveillance des robots qui utiliseront les technologiques exclusives d’Ola.



Une expertise mondiale



Bhavish Aggarwal, président et chef de la direction du groupe, Ola a déclaré : « Nous sommes ravis de faire participer ABB, un leader mondial de la robotique, de l’automatisation des machines et des services numériques, en tant que fournisseur et partenaire clé pour les solutions de robotique et d’automatisation qui seront déployées dans notre méga-usine de scooter. Les solutions d’ABB s’appuieront sur le moteur IA exclusif d’Ola et la pile technologique intégrée dans notre méga-usine de scooters. Nous apportons une expertise mondiale et nouons des partenariats qui nous aideront à construire notre usine à une vitesse record et à déployer le premier de nos scooters électriques dans les mois à venir ».



Usine du futur



« La connexion des solutions robotiques d’ABB à l’écosystème numérique d’Ola garantira que nos robots sont des composants clés de la nouvelle installation avancée d’Ola. Ce niveau d’automatisation permettra à Ola d’atteindre de manière cohérente son double objectif de haute productivité et de haute qualité », a déclaré Andrea Cassoni, directeur général des industries générales chez ABB Robotics. « Ceci, combiné au haut niveau de flexibilité qu’offrent nos solutions robotiques, montre comment la technologie peut transformer la fabrication et garantir que la méga-usine d’Ola est un excellent exemple d’usine du futur, pour de nombreuses années à venir ».



Industrie 4.0



Ola construit sa méga-usine sur les principes de l’Industrie 4.0 et sera alimentée par son propre moteur AI et sa pile technologique exclusifs qui seront profondément intégrés dans tous ses systèmes, en s’auto-apprenant en permanence et en optimisant chaque aspect du processus de fabrication. Cela fournira un contrôle, une automatisation et une qualité sans précédent à l’ensemble des opérations, en particulier avec la mise en œuvre par Ola de systèmes IoE cyber-physiques et avancés.



10.000 emplois + 5.000 robots



Avec une capacité annuelle initiale de 2 millions d’unités, la méga-usine d’Ola créera 10.000 emplois et servira de plaque tournante mondiale de la fabrication pour l’Inde et les marchés internationaux en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique latine, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La méga-usine devrait également être la plus automatisée du pays, avec environ 5.000 robots et véhicules à guidage automatique en service une fois que l’usine sera pleinement opérationnelle à sa pleine capacité.



Plus grande plateforme de mobilité de l’Inde



Ola est la plus grande plateforme de mobilité de l’Inde et l’une des plus grandes entreprises de covoiturage au monde, desservant plus de 250 villes en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, y compris des marchés mondiaux clés comme Londres et Sydney. L’application Ola offre des solutions de mobilité en connectant les clients aux conducteurs et à une large gamme de véhicules parmi les vélos, les pousse-pousse automatiques, les taxis avec compteur et les taxis, permettant la commodité et la transparence pour des centaines de millions de consommateurs et plus de 2,5 millions de chauffeurs-partenaires. L’offre de mobilité de base d’Ola en Inde est complétée par sa branche de véhicules électriques, Ola Electric et Ola Fleet Technologies, la plus grande entreprise de gestion de flotte en Inde. Ola étend également ses offres grand public telles que la micro-assurance et les paiements par crédit via Ola Financial Services et une gamme de marques alimentaires détenues avec le plus grand réseau indien de cuisines cloud via Ola Foods.





Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

324 rue du Chat Botté

CS 20400 Beynost

01708 Miribel cedex (Lyon)



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



