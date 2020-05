A vos casques, prêts, roulez !









Cette période de confinement aura été sans conséquence pour votre scooter eccity ! Mieux, il sera disponible dès la première sollicitation de votre part, sans avoir à recourir à d’autres précautions, exactement comme si vous veniez de le stationner il y a quelques minutes. Et continuez de profiter du chant des oiseaux !



Transition écologique et gestes barrières



Le scooter eccity cumule les avantages en faveur de la transition écologique et des gestes barrières ! La crise sanitaire est un marqueur qui nous rappelle l’importance d’accélérer la transition écologique. La bonne nouvelle, c’est que les moyens sont nombreux et que certains ont même été révélés par la crise : télétravail, co-voiturage, véhicule électrique, vélo... et scooter électrique bien sûr ! En plus de contribuer à cette accélération, les scooters électriques eccity facilitent la mise en œuvre des gestes barrières en favorisant la distanciation et en limitant les risques de contact :

- Un seul utilisateur est en contact avec le scooter, à la différence d’une voiture et ses multiples occupants qui favorisent la propagation par le contact dû aux mains apposées ici ou là dans l’habitacle ;

- Le scooter facilite la distanciation avec toute autre personne, à la différence de la promiscuité d’un habitacle de voiture qui ne permet pas de respecter la distance de sécurité entre les occupants.

Le scooter électrique est donc un des moyens les plus respectueux de l’environnement et également un des plus sûr pour la période du post-confinement.



Les dispositifs d’aide



Les dispositifs d’aide à l’acquisition et à la location de votre scooter eccity sont toujours d’actualité ! Est-ce bien nécessaire de rappeler que tous les scooters eccity bénéficient du montant maximum du bonus écologique, c’est-à-dire 900 euros ? Peut-être pas... Au cas où, sachez que ce bonus est de 250 euros par kWh de batterie et que nos scooters eccity sont équipés d’un pack 4,8 kWh (eccity50, 125 et 125+) et 6 kWh (eccity model3), c’est-à-dire 100% du montant dont vous pouvez bénéficier ! (Autres conditions : Aide plafonnée à 27% du prix TTC, valable pour des scooters n’utilisant pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kW).



IDF



Ce n’est pas tout, on peut également rappeler l’aide de la région Ile-de-France de 1.500 euros destinée aux professionnels uniquement (PME de moins de 50 salariés), cumulable avec le bonus écologique de 900 euros, c’est-à-dire une aide totale de 2.400 euros pour l’acquisition ou la location d’un scooter eccity50, eccity125, eccity125+ ou eccity model3.





Pour plus d'information



Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

47, route de la Marigarde,

Zone industrielle du carré

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



Commentaires

A l’observation de l’explosion des ventes de vélo et VAE, les citadins ont choisis un mode de déplacement leur permettant de faire une activité physique en même temps, gage d’une bonne santé malgré la pollution qui reviens à grands pas...

Le scooter électrique sera plutôt utilisé par les pros ou ceux qui ne se soucis guère de leur santé.



