A partir de 55 euros la location d’un vélo électrique avec Decathlon

Habituellement proposé en magasin depuis 2018 au prix de 800 euros, VAE pliant conçu pour être utilisé par des personnes à partir de 14 ans. Equipé d’une batterie lithium-ion 24 V - 7,8 Ah, et de 3 niveaux d’assistance, il offre une autonomie moyenne de 20 à 35 kilomètres. Il sera accessible à la location par abonnement contre 55 euros par mois. Pour 20 euros de plus, soit 75 euros, vous pourrez disposer du vélo à assistance électrique urbain Decathlon à 1.500 euros. Son pack 36 V - 11,6 Ah le dote d’une autonomie de 50 à 70 km.



Service complet



Fourniture du vélo, garantie contre le vol et la casse, dépannage, réparation, entretien : Tout est compris dans la location par abonnement imaginé par Decathlon Rent. Pour en profiter dès la phase d'expérimentation du service, il faut s'inscrire (15 euros) au préalable sur la plateforme dédiée. La réception d'un message électronique invitera à choisir un modèle de vélo et le magasin participant où le retirer. Après la validation de la commande, une notification sera adressée récapitulant les modalités pour récupérer le deux-roues. A l'heure de résilier l'abonnement, il suffira de le signifier sur la plateforme Web et de rapporter le vélo dans le même magasin.









L’idée est excellente mais il manque au moins un modèle VTC ou route. Même pour la ville certains passages et certaines distances à vélo se pratiquent mieux avec d’autres vélos qu’un pliant ou un ville.



