580 bus électriques dont 50 à pile hydrogène pour Hambourg (Allemagne)

Hamburger Hochbahn, compagnie de transport public fondée en 1911 qui exploite le métro et une grande partie du réseau de bus de Hambourg, poursuit sa conversion pour une mobilité plus vertueuse. Cette dernière a été amorcée en 2010 avec l’arrivée des premiers modèles hybrides Mercedes Citaro G Bluetec hybride diesel-électrique. Quatre ans plus tard, des hybrides rechargeables venaient les rejoindre. La flotte accueillera entre 2021 et 2025 près de 600 nouveaux bus électriques.



Bus « sans émission » à partir de 2020



Les autorités de la ville allemande ont décidé début 2019 que, dès 2020, tous les nouveaux bus mis en service sur le territoire seront des modèles « sans émission ». Ainsi, la flotte, qui compte un millier de véhicules, sera progressivement rendue plus propre à l’issue de la présente décennie. Il y a tout juste un an, fin août 2019, un appel d’offres a été lancé pour l’achat jusqu’à 530 bus électriques à batterie de traction à livrer avant fin 2025. Le marché a été attribué à 3 constructeurs.



Daimler Bus, Man et Solaris



Daimler Bus fournira 2 modèles de bus électriques au catalogue de Mercedes-Benz : le nouveau eCitaro G articulé, et le plus classique eCitaro 12 mètres. Hamburger Hochbahn exploite déjà plusieurs exemplaires de ce dernier modèle. Le premier a été reçu en 2018 dans le cadre d’une commande de 20 unités, complétés par 25 de plus en cours de livraison cette année. Les 2 autres constructeurs retenus, Man et Solaris, proposent une offre similaire, respectivement avec le Lion’s City E et L’Urbino, également disponibles en versions articulées.



200 et 150 km d’autonomie



Les 3 constructeurs se sont engagés à fournir, par tranches, pendant 5 ans, des bus électriques dotés sur le terrain d’une autonomie réelle de 200 kilomètres pour les modèles 12 m, et de 150 pour les articulés alourdis par 6 mètres supplémentaires. Fin 2022, avec 100 exemplaires branchés livrés à partir de 2021, la flotte 100% électrique sera portée à 160 unités. La recharge principale se fera impérativement de nuit dans les dépôts. Des infrastructures pour un ravitaillement complémentaire rapide en énergie en cours de desserte seraient un plus, comme Hamburger Hochbahn le fait déjà sur la ligne 109, via pantographes.



Bus à PAC H2



Un nouvel appel d’offres vient d’être lancé pour la fourniture jusqu’à 50 bus électriques à pile H2. L’opération est divisée en 4 lots. Les 2 premiers portent sur des modèles dans lesquels la pile à combustible joue un rôle principal : un lot pour la version 12 mètres, un autre pour les articulés. Avec une même segmentation, les 2 autres partitions concernent des bus électriques où la PAC sert seulement de prolongateur d’autonomie (2 exemplaires déjà en exploitation sur le réseau de Hambourg). Dans tous les cas, le rayon d’action exigé est de 300 km pour les 12 m et 230 pour les 18 m. Entre 2014 et 2019, l’opérateur a utilisé des bus H2 dans un cadre expérimental sur la ligne 109 dédiée aux essais de nouveaux modèles. Ce nouvel appel d’offres a été précédé d’un processus de qualification à l’échelle européenne. Plusieurs constructeurs ont réussi à passer cette étape avec succès.

