50 avions électriques Pipistrel Velis Electro pour apprendre à piloter

Green Aerolease a pour objectif de louer des avions légers décarbonés aux opérateurs aéronautiques (aéroclubs, écoles de pilotage, compagnies aériennes, etc.). Avec l’ambition « d’accélérer la transition écologique de l’aviation légère en France et en Europe », elle vient de passer auprès de Velis Electro biplace, électriques : Taurus Electro, Alpha Electro, et Alpha Electro LC.



Pas plus de 60 dB



L’investissement réalisé par Green Aerolease bénéficie du soutien de la Fédération française de l’aéronautique dont les adhérents profiteront au final. Cette première flotte sera proposée à la location aux écoles et clubs de pilotage afin d’assurer la formation de la nouvelle génération des pilotes. Une aubaine pour la centaine d’aérodromes soumis à de sévères restrictions de vol eu Europe pour la tranquillité des riverains, et où cette pratique est actuellement interdite en raison du bruit. Selon Green Aerolease, « 84% des clubs pensent que l’aviation électrique est une solution aux contraintes environnementales et environ 70% d’entre eux sont prêts à s�équiper de ce nouvel avion ». L’impact sonore du Velis Electro s’élève à pas plus de 60 dB.



A partir de juin 2021



Le déploiement du biplace électrique devrait démarrer en juin prochain. Affiché au tarif unitaire de 220.000 euros au catalogue de Pipistrel Aircraft, les Velis Electro seront loués 2.500 euros hors taxes aux écoles de pilotage et aéroclubs. Une mensualité calculée sur la base de 250 heures de vols par an et un engagement d’une durée minimale de 2 ans. Cette offre raisonnable tient compte d’un budget d’entretien bien plus léger, divisé par 5 au minimum. L’autonomie en vol du Velis Electro permise par 2 ses batteries (une dans le nez de l’appareil, l’autre derrière le cockpit) pour un total de 24,8 kWh de capacité énergétique nominale, est de l’ordre de 70 minutes. Ce qui est suffisant pour la formation initiale des pilotes, mais aussi pour le tourisme de relative proximité. Les accumulateurs alimentent un moteur à refroidissement liquide d’une puissance de 57,6 kW. En cas de défaillance d’un pack, l’avion électrique peut continuer sa course et se poser sans dommage avec l’énergie distribué par le second.



200 avions électriques sur 3 ans



Les 50 Velis Electro commandés par Green Aerolease vont permettre à Pipistrel Aircraft de tenir son objectif de vendre 200 exemplaires de cet avion électrique d'ici la fin de l'année. Les ambitions de la filiale du groupe W3 ne s'arrêtent cependant pas à ce premier contrat. Dans les 3 à 4 ans, elle espère couvrir la France avec 200 avions électriques fabriqués par le constructeur apparu en 1989. L'offre de location sera ensuite étendue à d'autres pays d'Europe. Dans l'Hexagone, c'est Finesse Max, situé à Haguenau (67) et distributeur de Pipistrel, qui assurera la maintenance et le SAV auprès de









