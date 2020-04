40% de moins sur les coûts énergétiques des flottes de bus électriques

Développeur de solutions pour accélérer l’intégration des véhicules électriques dans les flottes publiques et privées de poids lourds (transport de passagers et de fret) et engins légers (utilitaires, voitures particulières), Amply Power travaille depuis l’automne 2019 à mettre en place une application de surveillance de la recharge des bus de la société californienne Tri Delta Transit. Bientôt opérationnelle, elle permettrait d’économiser jusqu’à 40% du budget en électricité dédié au ravitaillement des batteries des véhicules.



Conversion en cours



Approchant les 1,2 millions d’habitants, le Comté de Contra Costa s’appuie sur la ville de San Francisco. C’est là qu’opère la société de transport en commun Tri Delta Transit qui exploite actuellement une vingtaine de lignes régulières de bus, dont 4 spécifique aux week-ends, ainsi que des services en porte à porte pour les personnes âgées et/ou handicapées, et des navette pour différents événements. Chaque année, la compagnie californienne enregistre plus de 3 millions de voyages sur un territoire d’environ 583 km2, à l’Est du comté, incluant Pittsburg. Depuis 2018, Tri Delta Transit convertit progressivement à l’électrique son parc qui compte une soixantaine d’autobus. L’opérateur a pour cela passé des commandes auprès du constructeur chinois BYD (modèle K9) et du californien Proterra, Inc (Catalyst BE40), comprenant les infrastructures de recharge associées. Ce scénario s’inscrit dans la feuille de route californienne pour une migration « Zero emission » des bus de toutes les compagnies de transport en commun de l’Etat à horizon 2040.







Application



L’application fournie par Amply Power à Tri Delta Transit a pour rôle de maximiser les économies et la disponibilité des bus électriques. Un algorithme calcule les besoins en électricité pour chacun des véhicules et régule les opérations de recharge au dépôt. Et ce, de telle sorte à peser le moins possible sur le réseau électrique pendant les périodes de pointe tout en garantissant un niveau d’énergie suffisant pour la journée dans les batteries de tous les bus électriques. Un système intelligent, basé sur le cloud d’Amply Power, surveille en temps réel l’état de charge des packs et les niveaux de puissance aux bornes. Un bout de logiciel surveille également les codes d’erreur remontés par les chargeurs afin de remédier au plus vide aux problèmes matériels. En s’appuyant sur les premiers essais, Amply Power assure permettre à Tri Delta Transit et à ses autres clients de réaliser annuellement une économie jusqu’à 40% sur les coûts d’électricité dédiés au fonctionnement des bus électriques.



Témoignage



Les bénéfices permis par l’application seront d’autant plus importants que le nombre de bus électriques sera conséquent. La plateforme serait performante avec tous les modèles de bus électriques du marché. « Comme service de transport en commun, il est essentiel de garantir que tous nos bus sont prêts pour leur déploiement le matin. Les modèles électriques apportent des changements dans nos opérations et notre consommation d’électricité, et nous savions que nous pourrions mieux y faire face, sur le long terme, avec l’expertise d’Amply Power », a commenté Steve Ponte, chef de l’exploitation de Tri Delta Transit. « Ils nous ont aidés à identifier les améliorations financières, opérationnelles et matérielles que nous pourrions mettre en œuvre pour réaliser des économies de 40% et assurer une bonne disponibilité de nos bus à nos passagers qui dépendent de notre service pour vaquer à leurs occupations quotidiennes », a-t-il ajouté.

Commentaires

Il est évident que de telles applications doivent être mises en place avec les flottes de VE. C’est à cette condition que le réseau pourra supporter le développement des VE sans grands bouleversements.

