2 bornes rapides avec Izivia sur une station multi-énergies du Sigeif

Sigeif) confiait à Endesa l’exploitation de sa première station GNV/bioGNV ouverte à Bonneuil-sur-Marne (94). Il s’agissait d’une première en France pour un tel établissement accessible au public et réalisé sous maîtrise d’ouvrage d’une collectivité. Le projet était alors porté avec le Siredom (Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l’énergie par les déchets et ordures ménagères, actif dans environ 130 communes de l’Essonne et de Seine-et-Marne) et GRDF. Filiale de la société publique italienne Enel, Endesa s’est spécialisée dans la réalisation de stations multi-énergies. Une compétence qui a servi à l’heure d’agrandir le site du Val-de-Marne, désormais équipé pour la recharge des batteries des véhicules électriques.



Nouveautés majeures



Achevés en novembre dernier, les travaux d’agrandissement de la station de Bonneuil-sur-Marne ont permis de quasiment doubler la capacité de stockage de gaz naturel pour la mobilité, en passant de 3.570 à 6.900 litres. Et ce, grâce à l’ajout d’un troisième compresseur sur le site. Désormais, les 4 pistes présentent 7 distributeurs de GNV et bioGNV, permettant l’avitaillement en simultanée de 4 véhicules. Mais la plus grande nouveauté de l’établissement situé sur le port de la localité francilienne consiste en l’installation par Izivia de 2 chargeurs rapides, de respectivement 50 et 120 kW de puissance, pour voitures particulières et utilitaires légers électriques. Il s’élève ainsi au rang de station multi-énergies, un nouveau type de structure pour lequel les projets se multiplient en France. A terme, ces sites proposeront également de l’hydrogène.







Energies vertes



L’un des gros intérêts de ces stations d’un nouveau genre est de distribuer des énergies alternatives obtenues de sources vertes. C’est déjà le cas route du Fief Cordelier à Bonneuil-sur-Marne, avec une électricité d’origine renouvelable fournie par EDF. Sa filiale Izivia n’a pas fait que réaliser l’installation des chargeurs : elle s’est également occupée du financement du matériel et des travaux d’implantation avec le soutien de la Commission européenne. Pour les acteurs réunis autour de la station multi-énergies, il s’agit d’anticiper les prochaines évolutions règlementaires qui appellent à la fin du diesel dans Paris en 2024, un élément clé de la politique d’amélioration de la qualité de l’air en Ile-de-France.



80 nouvelles bornes en IDF



Le déploiement de bornes de recharge se poursuit en périphérie de Paris. « Dans le cadre d’un groupement avec la BIR, Izivia accompagne le Sigeif dans le développement de la mobilité électrique sur son territoire », souligne l’adhérent à l’Avem. Une cinquantaine de communes ont déjà rejoint le réseau du syndicat intercommunal. « D’ici la fin de l’année 2020, près de 80 nouvelles bornes seront disponibles pour la recharge des voitures électriques des Franciliens », promet Izivia.



