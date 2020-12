1res rencontres nationales du rétrofit le 29/01/2021 à Deauville









rétrofit électrique (AIRe), la première édition des Rencontres nationales du rétrofit se déroulera au Resort Barrière de Deauville, entre 9 et 18 heures. En plus de faire le point sur tous les avantages à convertir un engin thermique, l’événement montrera que l’opération n’est pas réservée à une seule catégorie de véhicules.



Public



A l’instar des voitures particulières, les utilitaires légers, poids lourds (camions, autocars et autobus), deux-roues, et bateaux sont aussi concernés par une nouvelle possibilité d’envisager la mobilité durable. En outre les conversions peuvent aboutir à une architecture électrique à batterie de traction ou à pile hydrogène. Les organisateurs entendent rassembler tous les acteurs impliqués dans le rétrofit, ainsi que les particuliers et professionnels intéressés par cette conversion autorisée depuis avril 2020 et financièrement soutenue par les aides gouvernementales et de quelques collectivités.



Au programme



La matinée sera rythmée par 3 tables rondes respectivement consacrées aux thèmes suivants : « La législation rétrofit : le lancement d’une filière de la mobilité durable » ; « Les intérêts du rétrofit pour la décarbonation des transports » ; « Quel financement pour la filière ? ». Dans l’après-midi seront présentés des véhicules convertis de diverses catégories. Une bonne introduction pour réfléchir ensuite collectivement aux perspectives offertes par une transformation s’appuyant sur les piles à combustible hydrogène.



