109 Bluebus supplémentaires pour la RATP

Commandés en 2019, 50 exemplaires du bus électrique 12 mètres de Bolloré devraient être livrés au premier trimestre de la présente année 2021. Deux nouveaux ordres pour respectivement 44 et 65 unités supplémentaires, financées sur le budget d’Ile-de-France Mobilités, ont été reçus. Les 159 Bluebus sortiront de l’usine d’Ergué-Gabéric, près de Quimper (29).



320 km d’autonomie



Pour rappel, les bus électriques 12 m et 109 places de Bolloré sont crédités d’une autonomie jusqu’à 320 kilomètres, obtenue des fameuses batteries LMP (Lithium Métal Polymère), « technologie à haute densité énergétique et d’une sécurité optimale ». Six packs, d’une capacité énergétique totale de 378 kWh, vont équiper chacun des véhicules. Aucune date de livraison n’a été communiquée pour l’instant concernant cette centaine d’exemplaires supplémentaires.



En IDF mais pas à Rennes



Les nouvelles commandes de la RATP arrivent à point nommé après le camouflet infligé il y a quelques mois par la métropole de Rennes (35), préférant au modèle breton le eCitaro de Mercedes assemblés par Evobus en France également.

