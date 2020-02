100% de bus électriques pour Aix-Marseille en 2035

C’est ce qu’a annoncé la Régie des transports métropolitains (RTM) le 29 janvier 2020 devant 5 nouveaux modèles de bus électriques : Heuliez GX Linium E, Irizar ie, Mercedes-Evobus eCitaro, Safra Businova, Volvo 7900 Electric.



15 bus électriques au démarrage



Au démarrage d’une nouvelle phase d’expérimentation, la flotte branchée devrait être composée de 15 véhicules électriques fournis par 5 constructeurs différents et rejoindre un parc de quelque 630 bus. Ce n’est qu’à partir de 2025 que d’anciens modèles thermiques seront progressivement replacés par des électriques à raison de 30 à 50 unités par an.



12 millions



Cette première étape dans le programme pour le verdissement de la flotte de bus en circulation sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille est dotée d’une enveloppe de 12 millions d’euros, supportée pour moitié par le département des Bouches-du-Rhône.



Les IRVE



Au cours de la présente année 2020, la RTM va également tester l’architecture de ravitaillement en énergie de ces bus électriques avec des bornes lentes pour la recharge de nuit au dépôt et des chargeurs rapides pour compléter en journée le niveau d’énergie dans les batteries. Le tout devra pouvoir être supervisé depuis un centre déporté.

