100.000 bornes de recharge : Les signataires privés et leurs réseaux

On se souviendra peut-être de la promesse de Bolloré d’installer des infrastructures de recharge en France pour véhicules électriques lorsque Emmanuel Macron était ministre de l’Economie, fin 2014. Ce partenariat malheureux avec un industriel n’a pas dissuadé l’actuel gouvernement d’asseoir sur des acteurs extérieurs son programme pour 100.000 ??? de recharge (c’est volontaire) de plus en France pour fin 2021.



Bornes ou points de recharge ?



Bornes ou points de recharge ? On ne sait plus trop finalement, la désignation étant différente d’une communication officielle à une autre, et même à quelques lignes d’intervalle sur le même support ! Ainsi, dans la présentation du programme diffusé hier, lundi 12 octobre 2020, par le gouvernement. Page 3, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports, écrit : « Nous nous donnons pour objectif d’atteindre 100.000 POINTS de charge ouverts au public fin 2021 ». Et 4 phrases plus loin : « 100.000 BORNES : c’est l’objectif que nous nous sommes fixés ».



10 ans de confusion



Depuis plus de 10 ans, les membres des gouvernements français successifs entretiennent malgré eux une navrante confusion entre « bornes de recharge » et « points de recharge » qui rend au final peu lisible la véritable dimension ciblée pour les nouvelles IRVE à installer. Petite leçon à destination de nos ministres : Dans l’espace public, la très grande majorité des « bornes de recharge » sont équipées de plusieurs « points de recharge ». Un chargeur rapide implanté par un syndicat de l’énergie, c’est le plus souvent 3 points de recharge. Une borne AC 22 kW, c’est 2, 3, ou 4 points de recharge en comptant les prises de type E/F domestique. Donc ce nouveau programme, c’est 100.000 bornes ou 100.000 points de recharge ? Nous aimerions en avoir le cœur net, et nos lecteurs aussi.



Grande distribution



Parmi les 11 signataires de la charte pour 100.000 nouveaux machins de recharge qui devraient être disponibles à la fin 2021, 3 sont des acteurs de la grande distribution. Au premier rang, E.Leclerc, qui fait bien la distinction entre bornes et points de charge dans son propre communiqué daté d’hier, compte compléter son réseau débuté en partenariat avec Renault en 2011 (823 PDC sur 231 parkings). Ce sont 5.000 nouvelles bornes équipées de 2 PDC qui seront ouvertes d’ici à fin 2022, et autant de plus (10.000 au total) de là à 2025. A la différence de E.Leclerc qui s’est donc focalisé sur des bornes 22 kW AC, Lidl propose de tout, y compris des chargeurs rapides. Au point d’être plébiscité par de nombreux électromobiliens qui se déplacent loin. L’enseigne revendique proposer le « premier parc de bornes de recharge électrique dans la grande distribution » avec « 900 points de recharge installés à date ». Pour fin 2021, Lidl s’engage à ajouter 3 nouveaux PDC par jour, pour atteindre 2.000 PDC au final. Même cible pour Système U qui s’apprête à se lancer dans un programme d’envergure afin d’équiper les parkings de ses magasins.



Energéticiens et fournisseurs d’énergie



Fournisseur d’énergie verte pour les particuliers, et filiale de Casino, GreenYellow compte déployer des bornes avec un panachage de puissance (22, 50 et 350 kW) sur les parkings des hypermarchés du groupe, de collectivités et d’entreprises diverses. Son engagement dans le cadre de la charte nationale est de déployer « 360 points de charge complémentaires » à son réseau en cours de constitution qui comptera autant de PDC fin 2021. Soit 720 PDC au total à cette échéance. De son côté, sur « les 2 ans à venir », Engie « considère déployer jusqu’à 12.000 points de charge ouverts au public sur le territoire national » dans le cadre de l’objectif gouvernemental. Izivia compte ajouter un millier de points de recharge d’ici la fin de l’année prochaine, en 2 projets majeurs : 641 PDC de 7 à 150 kW sur la métropole de Lyon, et 300 PDC rapides 50 et 150 kW « sur des sites à haut potentiel de fréquentation proche des grands axes autoroutiers et en périphérie des grandes agglomérations ». Total ne fait état d’aucun engagement particulier dans le cadre de la charte nationale. L’énergéticien pétrolier rappelle juste sa propre feuille de route pour 2025 : « opérer 150.000 points de recharge » en Europe, dont la moitié en France. En 2022, il prévoit un maillage composé de « 300 stations équipées de bornes très haute puissance de 175 kW, soit 1 station tous les 150 km ».



Collectivités



La métropole du Grand Paris met en avant son réseau « Made in France », débuté cet été, et qui devrait permettre de mettre en service en voirie à échéance 2 ans 3.084 PDC, dont 252 dédiés à la recharge rapide dans les communes du territoire (hors Paris). L’appel à initiative lancée par la collectivité a été remporté par le groupement d’entreprises françaises Metropolis composé de Spie CityNetworks, E-Totem et SIIT. La Fédération nationale de collectivités concédantes et régies (FNCCR) parle au nom de différentes structures, en particulier les syndicats de l’énergie qui poursuivent le développement de leurs réseaux et les modernisent « avec l’intégration de superchargeurs pour compléter l’offre de recharge et le maillage des territoires ». Ce sont 6.000 nouvelles bornes qui devraient intégrer ces maillages d’ici à fin 2021, avec une cible à 20.000 bornes de plus d’ici 2 à 3 ans. Ce qui doublerait alors le parc de ces infrastructures.



Autres entreprises



Les sociétés d’autoroute entendent se faire connaître dans leurs efforts à équiper leurs aires de services avec des chargeurs rapides. Aux 300 bornes existantes s’ajouteraient 200 autres déjà inscrites dans divers projets. Ces sociétés « souhaitent accompagner le gouvernement en finançant un programme volontariste de déploiement de bornes de recharge sur autoroutes, dans une logique d’amorçage ». L’engagement d’Enedis auprès du gouvernement est à la fois très différent et essentiel. L’opérateur de réseau s’active à soutenir les 100.000 machins de recharge en : investissant dans la durée pour un réseau électrique résilient ; concevant des solutions adaptées à tous les besoins de recharge ; co-construisant les schémas de mobilité dans les territoires ; mettant en place les technologies de pilotage de la recharge des véhicules en lien avec le réseau ; réduisant les délais de raccordement.





