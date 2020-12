Zeplug et ChargeGuru confient à Bureau Veritas France les vérifications initiales de la mise en service de bornes de recharge électriques













Zeplug et ChargeGuru, spécialistes des solutions de recharge à domicile et en entreprise, confient à Bureau Veritas France, un leader mondial des tests, de l’inspection et de la certification, la vérification de la conformité des travaux effectués pour la mise en place de leurs bornes de recharge électriques.



Inscrite au plan #FranceRelance, l’extension du réseau de bornes de recharge électriques répond aux enjeux de transition énergétique et écologique actuels, notamment au travers du plan « Objectif 100 000 bornes ». En effet, les véhicules électriques et hybrides sont désormais une alternative réaliste et durable aux véhicules traditionnels.



Soucieux de participer à cette dynamique nationale en faveur des modes de transports propres, Zeplug et ChargeGuru souhaitent garantir une qualité de service exemplaire, de la phase de travaux jusqu’à la maintenance des équipements de recharge, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs.



Pour accompagner ce mouvement consacré au déploiement de points de recharge ouverts au public, Bureau Veritas France aura notamment pour mission d’assurer les vérifications réglementaires lors de l’installation des bornes au niveau électrique et assurera la coordination sécurité des chantiers. En outre, des missions liées à de la formation qualifiante IRVE (Infrastructure de recharge de véhicule électrique), du test de bornes ou des missions en accompagnement technique pourront être déployées dans le cadre de ce partenariat.



Véritable tiers de confiance au sein de l’écosystème IRVE, Bureau Veritas inscrit cette mission dans la « ligne verte », sa gamme de services et de solutions dédiés au développement durable véritable moteur de croissance et catalyseur de confiance pour tous les acteurs de l’économie.

Zeplug et ChargeGuru ont effectué à ce jour près de 1 000 installations sur des sites d’entreprises pour recharger les véhicules de leurs employés ou alimenter leur flotte de véhicules.







