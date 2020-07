WattPark, une borne de recharge universelle et connectée à prix réduit













recharge lente 16 A avec un connecteur Type 2 ou domestique E/F, ce matériel est le fruit de l’expérience d’un électromobilien, Marc Lepage, aujourd’hui à la tête de l’entreprise. Produite en France à Saclas (91), cette borne s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels, y compris les collectivités qui cherchent à développer un maillage sur leurs territoires. Un de ses principaux atouts est de pouvoir être pilotée via smartphone pour des usages gratuits/payants qu’il est possible de différencier suivant la qualité des personnes qui se présentent devant elle. « La mobilité électrique et la recharge des véhicules électriques doivent être communautaires, ouvertes à tous et simples d’utilisation » : C’est dans cet esprit que WattPark a développé une borne au look peu commun. Elle peut déjà être commandée par les particuliers sur le site de l’entreprise (voir à la suite de l’article), pour de premières livraisons en septembre prochain.



A cause de prises inaccessibles



Ennuyé à plusieurs reprises lors de ses déplacements en Peugeot iOn en raison de l’absence de solutions publiques de recharge, Marc Lepage a plusieurs fois eu recours à des particuliers et professionnels pour effectuer des ravitaillements en énergie des batteries. Au-delà des bonnes volontés qui se sont exprimées, lui permettant d’utiliser une prise en dépannage, c’est souvent l’absence à son arrivée des personnes prêtes à rendre service qui a été vécue comme une contrainte supplémentaire. En plus du temps à patienter durant la recharge, s’ajoutait celui pour attendre la possibilité d’accéder à la prise.



Efficient Solution



Au bout de 3 ans de recherche et développement, WattPark - propriété de la société All-in-

Factory - a pu présenter une solution convaincante qui a été distinguée en 2020 par la fondation Solar Impulse avec l’attribution de son label « Efficient Solution ». Pour rappel, cet organisme, fondé à la suite de l’aventure de Bertrand Piccard et André Borschberg aux commandes du fameux avion solaire, est en quête permanente de solutions propres, efficientes et réalisables capables de soutenir la transition vers une économie durable. « Grâce à l’attribution d’un label aux normes élevées de durabilité et de rentabilité, la Fondation peut accompagner les décideurs politiques et économiques dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs environnementaux et les encourager à adopter des réglementations énergétiques plus ambitieuses, nécessaires à la diffusion à grande échelle de ces solutions sur le marché », souligne WattPark.







100.000 bornes pour 2021



WattPark est prêt à soutenir l’objectif défini par Emmanuel Macron « d’installer, à horizon 2021, 100.000 bornes de recharge en France ». Le nouvel adhérent à l’Avem confirme : « WattPark fait partie de ce projet d’ambition et aidera chacun des acteurs (collectivités, entreprises, particuliers) en proposant ses bornes innovantes fabriquées et assemblées en France. Un positionnement unique sur notre territoire ». Le lancement de la commercialisation de ses IRVE, effective depuis le début du présent mois de juillet, a été rendu possible grâce au soutien de partenaires et de nombreuses institutions locales, régionales et nationales, parmi lesquels la région Ile-de-France, Essonne Développement, Total, et Bpifrance.



Pilotage via smartphone



« Le pilotage de la borne via un smartphone permet une utilisation compréhensible et simplifiée de la recharge par les utilisateurs de véhicules électriques », souligne le service de communication de WattPark. Exploitable aussi bien pour des vélos, scooters ou voitures branchés, ce matériel peut être réservable à distance, monétisable et s’installer un peu partout (même dans les zones sans réseau). De telles possibilités pour des propriétaires particuliers de cette infrastructure de ravitaillement en énergie pour véhicules électriques et hybrides rechargeables lui ont valu d’être qualifiée de « AirBnb de la recharge ». L’application maison assure toute une palette de services parmi lesquels la réservation, le contrôle d’accès, la tarification différenciée et la facturation. « Cette innovation répond aux impératifs écologiques de la mobilité d’aujourd’hui et aux usages courants de la technologie par des utilisateurs axés sur le numérique », complète WattPark.



599 euros TTC



Pour plus d'information



Wattpark

Sylvain THENAULT

2 rue de Grenet

91690 Saclas



Mail :

Site :



Sylvain THENAULT2 rue de Grenet91690 SaclasMail : sylvain@all-in-factory.com Site : https://www.wattpark.eu