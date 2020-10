Volvo redessine son avenir avec le XC40 Recharge











Identifiable à sa calandre pleine et à l’absence de pot d’échappement, le Volvo XC40 Recharge P8 AWD reprend tous les codes stylistiques du XC40, élu Voiture de l’année en 2018. C’est un SUV compact à l’allure sportive qui est proposé à 59 970 €, juste en dessous de la barre des 60 000 € afin de pouvoir bénéficier d’un bonus écologique de 3 000 €. Un véhicule adapté au mode de vie d’aujourd’hui et conçu pour offrir la plus belle expérience sur la route tout en garantissant la sécurité de ses usagers.







Un SUV urbain offrant une expérience de conduite puissante et sans émission



Equipé de deux moteurs électriques avant et arrière, développant une puissance maximale cumulée de 480 ch (300 kW) permettant de passer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, le Volvo XC40 Recharge offre une conduite dynamique et relaxante grâce à la stabilité de la transmission intégrale AWD et à la souplesse des accélérations quelle que soit la vitesse. Conjuguées au système One Pedal Drive, ces prestations rendent la conduite intuitive et performante, procurant un sentiment de maîtrise totale dans une voiture qui se plie naturellement aux intentions du conducteur.

Ceci dans un silence total et sans émission, donc sans impact sur l’environnement. Le XC 40 Recharge 100% électrique est par ailleurs conçu pour réduire son impact environnemental en recourant notamment à des matériaux durables. De plus, à la fin du cycle de vie de la voiture, la batterie et 95% du véhicule peuvent être recyclés. D’autre part, sa batterie d’une capacité de 78 kWh lui offre une autonomie de plus de 400 km en conduite mixte (cycle WLTP) avant d’être rechargé. 40 minutes environ sont nécessaires pour recharger la batterie de 0 à 80% en se connectant sur une borne de recharge rapide 150 kW CC.







Priorité à la sécurité et à la connectivité



Avec le Volvo XC40 Recharge 100%électrique, la marque suédoise a également voulu jouer la carte de la sécurité, notamment avec son système de surveillance anti-angle mort BLIS avec assistance à la direction. Une technologie conçue pour aider à prendre les bonnes décisions. Ainsi, si vous tentez de changer de file alors qu’un véhicule est présent dans votre angle mort, le système vous alerte et corrige délicatement votre trajectoire afin de vous remettre sur la bonne voie. De même, l’assistance à la conduite intelligente vous permet de garder une vitesse et une distance constante vis-à-vis des véhicules qui vous précèdent tout en intervenant sur la direction pour veiller à ce que vous restiez bien centré dans votre voie.

Volvo a également souhaité soigner particulièrement la connectivité du XC40 Recharge. Celui-ci est le premier modèle de la marque à être équipé d’un tout nouveau système multimédia signé Android. Un système qui ouvre à l’utilisateur des perspectives de personnalisation inédites tout en améliorant l’intuitivité et en fournissant de nouveaux services et des technologies Google. De quoi bénéficier des fonctions de navigation familières et éprouvées de Google Maps, ainsi que de l’astucieuse commande vocale Google Assistant, auxquelles s’ajoutent des applications embarquées très utiles. Grâce à cette technologie, le véhicule est 100% connecté à votre univers digital, même sans smartphone.





59.000 euros pour 400 km d’autonomie !!!

Fort cher quand on a un Hyundai Kona électrique à 482 km pour 42.000 euros et un Ford Mustang Match E à 56.000 euros pour 620km d’autonomie !!!! C’est prix sont bien sur sans avoir déduit les primes ... Oh le beau mensonge : "sans émission, donc sans impact sur l’environnement".

2150 kg dont 500 de batterie ce n’est pas sans émission et sans impact sur l’environnement.



