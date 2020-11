Volvo et Daimler s’allient pour produire des PAC H2 pour poids lourds













En créant ensemble une coentreprise, Volvo Group et Daimler Truck AG comptent développer, produire et commercialiser à grande échelle des systèmes de piles à combustible hydrogène destinés à être embarqués tout d’abord dans des poids lourds électriques. D’autres applications suivront.



Transport durable



Les 2 groupes entendent orienter une partie de leur activité vers des modèles susceptibles « d’aider le monde à faire un grand pas vers un transport durable et neutre sur le plan climatique d’ici à 2050 ». Pour créer leur structure commune, Volvo Group va acquérir 50% des parts de Daimler Truck Fuel Cell pour un montant d’environ 600 millions d’euros. Une opération qui se concrétiserait en milieu d’année prochaine. En retour, le groupe allemand mettra à la disposition de la coentreprise son expertise et son expérience dans le développement des piles à combustible.



Camions et production stationnaire d’électricité



Premiers fruits de cette joint-venture, l’équipement en PAC H2 de camions électriques, et en particulier les modèles les plus lourds ou ceux qui effectuent régulièrement des distances importantes. Pour eux, plusieurs niveaux de puissance sont à l’étude, dont un système jumelé 300 kW. Les 2 partenaires soulignent que ces solutions sont compatibles avec la production stationnaire d’électricité.









