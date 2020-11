Volvo Cars investit pour développer en interne des moteurs électriques

Le groupe, qui dispose déjà d’un site similaire à Göteborg et de laboratoires en Chine et en Suède dédiés aux batteries de traction, réalise de nouveaux investissements importants en vue de se doter à Shanghai de moyens pour concevoir et développer en interne les moteurs électriques qui équiperont la prochaine génération de modèles Volvo.



Autonomie



Volvo compte s’assurer de la disponibilité des 3 éléments clés qui composent un véhicule électrique : moteur, batterie, et électronique d’alimentation. Le constructeur attend aussi et surtout de cette politique de réaliser de nouveaux progrès en termes d’efficacité énergétique et de performances générales. Et ce, par l’optimisation du fonctionnement entre le moteur et l’ensemble de la transmission électrique. « En améliorant constamment leurs niveaux de performances générales en termes d’efficacité énergétique et de confort, nous créons une expérience de conduite électrique qui est spécifique à Volvo », plaide Henrik Green, directeur Technologie chez Volvo Cars.



SPA2



Les moteurs imaginés et mis au point par l’usine de Shanghai intégreront les futures voitures électriques bâties autour de la plateforme modulaire SPA2. Sous le nom de XC90 ou XC100, le premier modèle à exploiter cette architecture sera un grand SUV particulièrement luxueux doté de fonctionnalités autonomes avancées. Il serait présenté en 2022 ou 2023.

