Volkswagen présente son premier SUV 100% électrique

Le Directeur général de la marque Ralf Brandstätter ne doute pas du succès de ce nouveau modèle car pour lui : « L’ID.4 est un SUV polyvalent qui va impressionner bon nombre de clients avec sa propulsion électrique performante, son espace généreux, ses systèmes d’aides à la conduite modernes et son design puissant. » Après l’ID.3, l’ID.4 marque la montée en puissance de l’offensive électrique de Volkswagen dont l’objectif, d’ici à 2029, est de lancer sur le marché jusqu’à 75 modèles 100% électrique et de vendre environ 26 millions de véhicules électriques.







Jusqu’à 520 km d’autonomie



L’ID.4 est équipé d’un moteur d’une puissance de 150 kW (204 ch) permettant de passer du 0 à 100 km/h en 8,5 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. Un moteur alimenté par une batterie d’une capacité énergétique nette de 77 kWh procurant à l’ID.4 une autonomie pouvant aller jusqu’à 520 km en cycle WLTP. Volkswagen garantit pendant 8 ans ou 160 000 km parcourus, le maintien d’au moins 70% de la capacité de cette batterie composée de 12 modules comportant chacun 24 éléments « pouch ».

L’un des facteurs clés de l’autonomie importante de l’ID.4 réside dans un système de récupération d’énergie particulièrement performant. La possibilité d’effectuer de longs trajets est renforcée par la possibilité de recharger la batterie en courant continu dans les stations de charge rapide avec une puissance de charge jusqu’à 125 kW. Les possesseurs d’une ID.4 peuvent également utiliser le câble de recharge mode 3 Type 2 pour se recharger en courant alternatif et ainsi accéder, avec une seule carte grâce à We Charge, à l’un des principaux réseaux européens qui comprend plus de 150 000 points de charge publics.







Un habitacle très spacieux



Lors de son lancement, l’ID.4 est commercialisé sur le marché français en deux finitions : L’ID.4 1ST à partir de 47 950 € et l’ID.4 1ST Max à partir de 58 950 € (prix hors bonus écologique). Volkswagen compte séduire une large clientèle grâce au design de l’ID.4 qui associe un caractère de SUV robuste à un aérodynamisme sophistiqué, mais grâce à un habitacle spacieux et aéré. Le design se veut clair, fluide et puissant, tout en incarnant le commencement d’une nouvelle ère de la mobilité. Il n’y a pas de grille de calandre car la transmission électrique n’en a pas besoin. Les projecteurs emblématiques et la signature lumineuse qui s’étend entre eux lui confèrent par ailleurs un caractère extrêmement moderne à l’avant.

D’une longueur de 4,58 m et reposant sur la plateforme modulaire électrique MEB du Groupe Volkswagen, l’ID.4 répartit l’espace entre occupants et technologie d’une manière totalement inédite en faveur des passagers. L’espace disponible dans l’habitacle est ainsi du niveau d’un SUV de la catégorie supérieure. Le concept d’utilisation de l’ID.4 est également novateur. Le tableau de bord ne comporte aucun bouton ni commutateur physique. Le conducteur voit les affichages les plus importants sur un écran compact qu’il commande via le volant multifonction, tandis qu’au centre du tableau de bord se trouve un grand écran tactile utile à la navigation, à la téléphonie, aux médias, aux aides à la conduite et à la configuration du véhicule.





Commentaires

Oh le beau mensonge : "Un véhicule 100% électrique qui ne génère aucune émission locale", quelle est sa masse ? L’Id3 avec la même batterie fait déjà 1805 kg source de quantités énormes d’émissions de particules d’abrasion. Qui plus avec 1,57 m de hauteur c’est déjà un SUV.

"qui est produit avec un bilan neutre en carbone dans l’usine de Zwickau", ce serait bien que le constructeur détaille ce calcul, si cela se trouve c’est comme les pétroliers qui disent qu’ils vont produire du pétrole en étant neutre en carbone mais en laissant une partie des émissions à d’autres. 4,58 m, c’est le niveau supérieur de la compacité. Pour moi, un SUV compact tourne autour de 4,20 mètres, comme par exemple le Kona. D’une manière générale, les SUV électriques sont de plus en plus grands et chers, donc inaccessible au plus grand nombre. Sauf les chinois bien entendu qui vont déferler en Europe. Et la réponse est : 2124 kg en poids à vide et 2660 kg en PTAC, moins de 20 % de charge utile.

C’est de pire en pire en pire, de plus en plus de masse en mouvement pour en transporter de moins en moins.

Il n’y a que les activistes de l’autosolisme pour croire que c’est un modèle durable. Plus dure sera la chute.





