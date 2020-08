Volkswagen ouvre les commandes de son ID.3









First, Volkswagen vient d’ouvrir les commandes de l’ID.3, une voiture avec laquelle le constructeur allemand entend ouvrir une nouvelle ère de la mobilité électrique. L’ID.3 est en effet la première voiture à être basée sur la nouvelle plateforme MEB entièrement dédiée aux futurs modèles électriques des différentes marques du groupe Volkswagen. Des marques qui ont prévu d’investir 33 milliards d’euros dans la mobilité électrique d’ici à 2024.

Sans doute la voiture électrique la plus attendue de l’année, la compacte de Volkswagen peut grâce à cette plateforme afficher un haut niveau de performances, notamment en matière d’autonomie, tout en restant accessible financièrement à un large public. De quoi en faire le nouveau modèle iconique de la marque, comme l’ont été en leur temps la Coccinelle et la Golf. L’ID.3 est aussi la voiture avec laquelle la firme de Wolfsburg joue son avenir et souhaite définitivement tourner la page du Dieselgate.







Cinq versions disponibles



Les clients français peuvent désormais choisir entre cinq versions de l’ID.3 chez leurs distributeurs et commander en même temps l’équipement de recharge approprié. Les quatre premières versions sont basées sur le modèle ID.3 Pro Performance doté d’un moteur électrique d’une puissance de 150 kW, ainsi que d’une batterie d’une capacité énergétique nette de 58 kWh pour une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 425 km en cycle WLTP. Une batterie installée au plus bas du plancher, assurant ainsi un centre de gravité au plus près du sol et une maniabilité accrue.

Version polyvalente idéale pour une utilisation quotidienne et de loisir, l’ID.3 Life est destinée aux clients qui se concentrent sur l’essentiel du véhicule électrique sans sacrifier le confort. L’ID.3 Business comprend un pack Design supplémentaire ainsi qu’un Pack Assistance avec une caméra de recul et un système de démarrage sans clé. Elle est facturée (hors bonus) 41 890 € contre 37 790 € pour l’ID.3 Life. Il faudra mettre un peu plus pour les versions ID.3 Family et ID.3 Tech. La première offre une touche de confort supplémentaire avec plus de lumière grâce au grand toit panoramique, tandis que les fans de technologie apprécieront la conduite semi-autonome de la seconde. Le prix de ces deux versions reste toutefois inférieur à 45 000 €, ce qui leur permet de profiter du bonus écologique maximal de 7 000 €







Une version ID.3 « Tour » dédiée aux longs trajets



Un bonus qui est ramené à 3 000 € pour la version ID.3 Tour dont le prix est fixé à 48 990 €. Mais à ce prix, elle bénéficie d’une autonomie pouvant atteindre 549 km en cycle WLTP. Cette cinquième version est en effet équipée d’une batterie d’une capacité énergétique nette de 77 kWh. Elle dispose également d’un système de recharge de 125 kW (DC) contre 100 kW pour les 4 autres versions. L’ID.3 Tour s’avère donc être idéale pour ceux qui font fréquemment des longs trajets, d’autant plus qu’elle est équipée de toutes les fonctions dont on peut avoir besoin pour ces longs parcours, comme l’affichage tête haute ou le Pack Assistance Plus avec tous les systèmes d’aide à la conduite.

Pour les cinq versions disponibles de l’ID.3, Volkswagen propose une large gamme d’Elvi Charger afin de pouvoir les recharger à domicile. Des Wallbox susceptibles de recharger l’ID.3 jusqu’à 6 fois plus vite que sur une prise domestique classique. En France, les clients bénéficient également d’une période d’un an de réduction sur le tarif We Charge GO, avec un accès sans restriction aux bornes de recharge publique en Europe, y compris sur le réseau Ionity. Pour les conducteurs utilisant fréquemment les bornes de charge rapide de ce réseau, Ionity leur proposera un forfait mensuel (WE Charge Plus) légèrement inférieur à 10 € avec un prix de charge de 0.30 €/minute contre 0,79 €/minute sans forfait et 0,55 €/minute avec le forfait We Charge Go.



