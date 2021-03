Volkswagen mise plus que jamais sur les plateformes













Sa grande offensive dans l’électrique fonctionne et le Groupe a pour objectif de devenir le leader mondial de l’électro-mobilité au plus tard en 2025. Pour cela, il prévoit d’investir près de 45 milliards d’euros dans l’électrification et l’hybridation de sa flotte au cours des cinq prochaines années. Les plateformes seront au cœur de sa stratégie. Pour le Président du Directoire du Groupe Volkswagen Hubert Diess : « Notre feuille de route sur les plateformes nous permettra d’exploiter encore plus nettement le potentiel de l’alliance du Groupe. En unissant les forces de nos excellentes marques, nous pourrons accélérer le développement de nos futures technologies et maximiser le nombre de personnes qui en bénéficient ».







De nouvelles plateformes en vue



Avec la Plateforme Modulaire Electrique MEB, le groupe possède déjà l’une des plateformes 100% électriques les plus puissantes de l’industrie automobile. Une plateforme maintenant utilisée à grande échelle dans le monde entier avec des usines en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. Dès 2022, 27 modèles basés sur cette plateforme seront proposés dans l’ensemble du Groupe. En outre, dès l’année prochaine, le Volkswagen lancera ses premiers véhicules basés sur la Plateforme Electrique Premium (PPE) qui permettra une accélération plus rapide, une autonomie accrue et un temps de charge plus court. De plus, dès le milieu de la décennie, le Groupe entend développer la Plateforme Systèmes Evolutive (SSP) sur laquelle il sera possible de construire des modèles de toutes les marques et de tous les segments.



Volkswagen utilisera également une stratégie de plateformes pour les batteries et la charge. A compter de 2023, le Groupe introduira une cellule unifiée qui sera progressivement étendue au monde entier. D’ici 2030, cette cellule unifiée devrait équiper près de 80% de l’ensemble des véhicules électriques des différentes marques du Groupe. Volkswagen réduira ainsi le coût des cellules des batteries de près de 50% sur le segment d’entrée de gamme et de près de 30% sur le segment à grands volumes. Enfin, la stratégie de plateformes englobe également les services mobilité comme le service de covoiturage MOIA et l’offre d’autopartage WeShare. De quoi accélérer la transformation de Volkswagen en un Groupe de mobilité axé sur les logiciels.







Une feuille de route pour les batteries



La feuille de route technologique pour les batteries jusqu’en 2030 a été présentée plus en détail par Volkswagen lors de son « Power Day. L’objectif de cette feuille de route est de réduire fortement la complexité et le coût de la batterie afin de rendre la voiture électrique attractive et durable pour un maximum de personnes. Volkswagen vise des avancées significatives au niveau du système de batterie et de tous ses composants, jusqu’à la cellule. De quoi réduire le coût de la batterie tout en augmentant son autonomie et ses performances. Lancée en 2023, la nouvelle cellule unifiée du Groupe constituera l’élément majeur pour faire baisser le coût des systèmes de batteries. Un coût qui devrait en moyenne se situer largement en dessous des 100 €/kWh.



Parallèlement, Volkswagen cible une hausse substantielle de la production de cellules en Europe où le Groupe progresse rapidement dans le développement de ses capacités de production. Afin de répondre à la demande croissante de cellules de batterie, Volkswagen a ainsi annoncé vouloir disposer avec ses partenaires de six gigafactories en Europe d’ici 2030. Des nouvelles usines disposant d’une capacité de production totale de 240 GWh. Les deux premières seront implantées en Suède en partenariat avec Northvolt et en Allemagne à Salzgitter. Les autres sites sont encore en cours d’évaluation. Pour celui de l’Europe du Sud, les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine seraient sur les rangs, en concurrence avec l’Espagne et le Portugal.



