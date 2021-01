Volkswagen et EDF partenaires pour leurs clients électromobiliens









Volkswagen Group France et EDF viennent de signer un partenariat pour accompagner leurs clients qui font le choix de la motorisation électrique. Tout client dans l’Hexagone des marques de Volkswagen Group France ayant fait le choix de la motorisation électrique sera informé de l’existence de l’offre Vert Electrique Régional d’EDF, soit par Internet, soit par les réseaux de vente (concessions) de Volkswagen Group France. Pour le constructeur, c’est un nouveau pilier dans la stratégie Zéro Emission, en complément de l’offre d’installation de bornes de recharge au domicile des clients. Valable dès le mois de janvier pour les marques Volkswagen Véhicules Particuliers et Audi, l’offre sera ensuite étendue à Seat et Skoda.



Stratégie « Together 2025 »



Dans le cadre de sa stratégie « Together 2025 », le Groupe Volkswagen déploie toute une série de mesures pour respecter l’Accord de Paris, et ainsi viser le Zéro Emission de CO2 en 2050 : la transition écologique dans les usines de production, l’investissement massif de 33 milliards d’euros dans l’électromobilité d’ici à 2024 prévoit l’arrivée d’une gamme allant jusqu’à 75 nouveaux véhicules 100% électriques d’ici à 2029. L’objectif de ce partenariat est donc d’accompagner tout client qui acquiert un véhicule électrique et lui proposer une offre globale de services, allant jusqu’à la fourniture d’électricité verte à son domicile.



Un nouveau pas pour EDF



EDF, convaincu que l’essor de la mobilité électrique sera accéléré grâce à la coopération entre des acteurs du monde automobile et de l’énergie, franchit un nouveau pas en nouant un partenariat pour faciliter l’expérience client dans la mobilité électrique. EDF apporte son expertise en tant que fournisseur d’énergie avec son offre d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables locales certifiée par des garanties d’origine. Une solution qui prolonge l’engagement des utilisateurs de voitures électriques en faveur du climat.



Offre d’électricité verte et locale



Volkswagen Group France a souhaité collaborer avec un fournisseur d’énergie pouvant proposer une offre d’électricité verte et locale, certifiée par des garanties d’origine. Les clients ont l’assurance que l’intégralité de la production d’électricité et des garanties d’origine associées sont achetées auprès de parcs de production déterminés dans le cadre de leur offre de fourniture d’électricité.



Assurer une promesse client forte



« Nous sommes très heureux de la signature de ce partenariat avec EDF, qui va nous permettre d’assurer une promesse client forte. Ce partenariat négocié avec chaque marque du Groupe Volkswagen Group France entre dans sa phase concrète, dans une année 2021 forte de lancements de nouveaux modèles tout électrique, comme Volkswagen ID.4 ou Audi E-tron GT », a déclaré Thierry Lespiaucq, président du directoire de Volkswagen Group France.



Gage de réussite vers une société décarbonnée



« Mettre en rapport des acteurs majeurs de l’Electromobilité est pour nous gage de réussite vers une société décarbonnée. Ainsi Volkswagen Group France et EDF avancent de concert dans ce but », a confirmé Luc Chausson, directeur des projets stratégiques – Together 2025, Volkswagen Group France.



Pour la transition énergétique



EDF va sensibiliser les forces commerciales de Volkswagen Group France à l’offre Vert Electrique Régional, pour que celles-ci puissent proposer cette solution à chaque client intéressé qui ainsi alliera l’usage d’un moyen de locomotion décarboné à une électricité verte et locale. En faisant ce choix, le client agira pour la transition énergétique.



Offre déjà ouverte à la Bretagne



Volkswagen Group France et ses réseaux mettront en contact leurs clients avec EDF, qui les accompagnera dans toutes les étapes clés : présentation et compréhension de la solution jusqu’à la souscription de l’offre Vert Electrique Régional d’EDF aujourd’hui ouverte à la Bretagne mais qui s’élargira progressivement à partir de février 2021 à d’autres régions.



Vert Electrique Régional



Fabrice Gourdellier, directeur du marché des clients particuliers chez EDF : « Régionale, verte, garantie : trois mots forts qui définissent parfaitement notre offre ’Vert Electrique Régional’, déclinée aujourd’hui en Bretagne et qui sera amenée à se développer dans d’autres régions de France dès février 2021. Cette offre répond à un souhait d’engagement des français pour plus de vert et de production locale. Associer ’Vert Electrique Régional’ à la gamme 100% électrique de Volkswagen Group France répond parfaitement à l’ambition d’EDF de contribuer à la transition énergétique ».



Une mobilité plus durable



Olivier Dubois, directeur des partenariats stratégiques et développement mobilité électrique du groupe EDF, se réjouit de cette nouvelle collaboration : « EDF est convaincue que l’accélération de la mobilité électrique passe par la mobilisation de grands acteurs, comme le Groupe Volkswagen. De la complémentarité entre nos deux groupes, naissent, grâce à l’électricité, des solutions bas carbone et services innovants qui facilitent, pour nos clients, l’usage de la voiture électrique. Nous nous réjouissons de ce nouveau pas franchi en faveur d’une mobilité plus durable ».





