Volkswagen et E.ON développe des solutions innovantes de charge ultrarapide

Le composant matériel est une innovation de Volkswagen qui s’est associé à E.ON qui apporte son système d’exploitation éprouvé ainsi que sa connaissance du marché. Le constructeur automobile débutera la production en série cette année, tandis qu’au second semestre E.ON mènera des tests intensifs sur les nouvelles bornes de recharge dans six stations-service d’autoroute, avant de les lancer sur le marché allemand sous l’appellation « E.ON Drive Booster ».





Des bornes « Plug and Play »



Les bornes seront installées selon le principe « Plug and Play », ce qui signifie qu’il suffit de les positionner, de les raccorder et de les configurer en ligne. Le système de charge rapide sera susceptible de charger en même temps deux véhicules électrique avec une puissance de 150 kW maximum, leur offrant ainsi une autonomie supplémentaire d’environ 200 km en 15 minutes. Pour que la batterie installée dans la borne de recharge dispose toujours d’une capacité suffisante, elle sera alimentée en permanence par un raccordement électrique conventionnel de 16 à 63 A.

Les mises à jour, la maintenance à distance et la facturation des bornes de recharge seront assurées via la plateforme logicielle centrale d’E.ON. Ces solutions innovantes devraient ouvrir la voie à l’installation d’un nombre beaucoup plus important de bornes de recharge ultrarapide partout où il y en a besoin. E.ON a notamment constaté que les services municipaux et les pouvoirs publics locaux étaient très demandeurs de ce type de solution, tout comme les stations-service.







Vers le déploiement rapide d’un réseau



L’arrivée de ces nouvelles bornes va également accélérer le déploiement des infrastructures de charge ultrarapide, indispensables pour faciliter la mobilité électrique en itinérance. Thomas Schmall (Président du Directoire de Volkswagen Group Components) explique d’ailleurs que : « La borne de recharge ultrarapide et flexible que nous avons mise au point est cruciale pour le développement d’un large réseau de bornes de recharge. Dans le même temps, son approche innovante d’installation rapide et facile nous permet de répondre aux besoins de nos clients. »

La coopération entre Volkswagen et E.ON représente une étape importante vers l’intégration rapide de cette technologie dans l’infrastructure de charge. C’est aussi une bonne réponse à la demande des usagers ainsi qu’aux progrès enregistrés par les nouveaux modèles électriques dotés de batteries de grande capacité. La constitution de ce réseau tirera profit de l’expérience accumulée par E.ON qui a déjà installé ses propres bornes de recharge ultrarapides le long des autoroutes européennes. E.ON compte passer à la vitesse supérieure en s’associant à Volkswagen et offrir à ses clients des systèmes de charge flexibles, plus simples et plus économiques que les solutions conventionnelles.









