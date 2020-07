Volkswagen engage la transition vers l’électro-mobilité de son usine d’Emden















Le constructeur entend devenir le leader mondial de l’électro-mobilité et, d’ici à 2025, il a l’intention de lancer plus de 20 modèles 100% électrique et de contribuer à la percée de la voiture électrique. Volkswagen a prévu de consacrer des moyens importants pour faire de son usine l’une des plus modernes du secteur. Si la transformation de l’usine sera progressive, sa conversion est déjà engagée et les premières voitures électriques à sortir de la ligne de production sont attendues pour 2022.







La production de l’ID.4 pour commencer



Le premier véhicule électrique assemblé dans l’usine d’Emden sera l’ID.4, le futur SUV compact 100% électrique de la marque. Un véhicule qui devrait être proposé avec différentes motorisations ainsi que plusieurs packs de batteries dont certains lui offriraient une autonomie supérieure à 500 km. La production de l’ID.4, qui débutera en 2022, sera suivie sur le site par celles d’autres modèles électriques. Au final, l’usine disposera d’une capacité de production de 300 000 véhicules électriques/an.

Cependant l’objectif de Volkswagen est de convertir son usine tout en poursuivant sa production. Ainsi, durant une période de transition qui s’étalera sur plusieurs années, l’usine d’Emden produira à la fois des modèles à combustion interne et des modèles électriques afin de constituer un mix de produits solides. La marque poursuivra notamment la production de la Passat (berline et break), de l’Arteon et de la nouvelle Shooting Brake. Mais progressivement, grâce à un concept équilibré en termes de personnel et en termes économiques, Volkswagen estime qu’elle sera en mesure de séduire les clients du monde entier avec les véhicules électriques produits à Emden.







Un investissement d’un milliard d’euros



Pour mener à bien la transformation de l’usine d’Emden, Volkswagen a prévu d’investir près d’un milliard d’euros. Le cœur du projet de conversion du site est la construction d’un nouveau hall de près de 50 000 m2 dédié à l’assemblage des véhicules électriques. L’atelier presse et l’atelier carrosserie seront également agrandis de 23 000 m2 tandis que l’atelier de peinture sera modernisé. Par ailleurs, un nouveau « hall bicolore » d’une superficie de 6 000 m2 sera construit pour peindre le toit des véhicules en noir. La peinture bicolore étant une des marques de fabrique de la famille ID.

La transformation physique de l’usine s’accompagnera également d’une action de formation envers ses salariés. A noter que depuis l’automne 2019, des collaborateurs d’Emden participent à l’installation de l’équipement et au démarrage de la production à Zwickau afin de pouvoir utiliser ensuite l’expertise acquise sur le site d’Emden. Au cours des années à venir, une offensive qualité sera également lancée pour tous les employés de l’usine. Elle débutera par une journée de sensibilisation sur le thème de la transition vers l’électro-mobilité, puis se poursuivra par des formations individuelles plus proches de la ligne de production. Au final, lorsque la production démarrera, plus de 60 000 journées de formation auront été dispensées.





