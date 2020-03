Volkswagen affiche d’excellents résultats, mais s’attend à une année très difficile













Ralf Brandstätter : « L’année 2019 a été excellente pour la marque Volkswagen. Nous avons progressé dans tous les principaux domaines. Notre stratégie commence à payer. »

Ces résultats positifs semblaient placer la marque sous les meilleurs auspices au moment où elle s’apprête à entrer dans une nouvelle ère en s’engageant résolument dans l’électrification de sa gamme. C’était sans compter sur la crise du coronavirus qui aura un impact très négatif sur l’ensemble du secteur automobile. Volkswagen en a bien conscience et a déjà pris des premières mesures pour s’adapter à la situation. Cependant, elle ne remet pas en cause sa stratégie d’électrification de ses produits, sur laquelle elle compte s’appuyer pour rebondir lorsque la crise sera passée.





2020, une année clé pour la marque



L’année 2020 devait être une année charnière pour Volkswagen pour qui les premières livraisons de l’ID.3 cet été allaient marquer l’entrée dans une nouvelle ère, celle ou l’initiative de l’électrification à grande échelle de la marque serait aussi visible sur les routes. Avec cette première voiture basée sur la plateforme modulaire électrique MEB du Groupe, Volkswagen ambitionne de rendre la voiture électrique abordable puisque, avec une version de base accessible à partir de 23 400 €, l’ID.3 sera moins chère en termes d’acquisition et de fonctionnement que certains modèles thermiques comparables comme la Golf Life.

Outre l’arrivée de l’ID.3, 2020 verra aussi le lancement de l’ID.4, le premier SUV 100% électrique de la marque. Par la suite, l’électrification continue du portefeuille conventionnel de Volkswagen viendra compléter sa gamme de produits et, d’ici à 2022, la marque proposera des véhicules électriques basés sur la plateforme MEB dans tous les segments de véhicules. Une stratégie qui n’est pas remise en cause malgré la situation actuelle liée à la crise du coronavirus. Même si cette crise contraint l’entreprise à s’adapter, elle a décidé de lancer la seconde phase de sa stratégie « Transform 2025+ » destinée à faire de Volkswagen le numéro un de l’électro-mobilité.







Les premières conséquences de la crise du coronavirus



Il est indéniable que la crise sanitaire que nous traversons aura de lourdes répercussions financières sur les constructeurs automobiles et la marque allemande en a bien conscience. Etant donné l’évolution d’une situation qui devient de plus en plus compliquée pour les fournisseurs et les acteurs logistiques, il n’est plus possible de garantir aux usines un approvisionnement stable. Dans le même temps, certains signaux montrent une baisse des ventes en Europe, qui va encore se renforcer avec les mesures de confinement prises dans plusieurs pays.

En conséquence, Volkswagen a décidé de suspendre la production dans ses usines européennes pour une durée initiale d’environ dix jours ouvrables. D’autres mesures pourront suivre mais, quoi qu’il en soit, l’entreprise a déclaré qu’elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ses salariés et pour stabiliser l’activité. Le Directeur Financier de la marque, Alexander Seitz, a ainsi indiqué qu’à chaque fois que cela sera nécessaire, des mesures seront prises pour atténuer au maximum les impacts négatifs de cette crise, tout en concluant ses propos par une note d’optimisme en disant que Volkswagen avait déjà prouvé que ses équipes étaient capables de gérer les situations difficiles.









