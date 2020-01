Voitures électriques Tesla : +50% en 2019









Avec l’apparition de la Model 3 très attendue, les chiffres 2019 des ventes, productions et livraisons de voitures électriques Tesla ne pouvaient qu’aligner de nouveaux records. Début décembre dernier, Elon Musk avait envoyé un message électronique afin de motiver ses troupes à l’approche de la fin d’année. Il s’agissait de livrer un maximum de véhicules.



+50% en 2019



Avec environ 255.200 Tesla livrées à la fin du 3e trimestre 2019, les chiffres de l’année 2018 étaient déjà dépassés (245.240 livraisons sur l’exercice complet). Au total, sur les 12 mois de 2019, ce sont 367.400 unités neuves qui ont été remises à leurs propriétaires. Un nouveau record, oui, mais un record qui approche davantage la limite basse de 360.000 exemplaires que s’était fixé le constructeur américain. Le seuil symbolique des 400.000 n’a pas été atteint.



Un cours en hausse de l’action



Qu’importe, le cours de l’action TSLA témoigne de l’accueil très positif des investisseurs et des boursicoteurs. A peine au-dessus de 210 dollars (187 euros) à la fin de la 3e semaine d’août 2019, le titre a connu tout dernièrement un pic à plus de 450 dollars (402 euros). Soit une progression de presque 115% en seulement 4 mois. A noter que la nouvelle ascension constatée au Nasdaq s’appuie sur une période d’hésitation qui démarre avec la présentation du Cybertruck et s’étale jusqu’à la date d’envoi du message électronique d’Elon Musk à ses collaborateurs.



4T2019



Le quatrième trimestre 2019 marque un nouveau record également, effaçant celui de la période précédente durant laquelle 97.000 Tesla avaient été livrées. Il n’était pas difficile d’imaginer que les nouveaux chiffres passeraient la barre symbolique des 100.000 exemplaires. Le trimestre dernier, ce sont finalement 112.000 voitures électriques produites par le constructeur américain qui ont été réceptionnées par les clients, dont 92.550 Model 3. Pour comparaison, le volume des livraisons mondiales de la berline compacte à 4T2019 est supérieur à 2 fois les immatriculations en France de voitures électriques, tous modèles de toutes marques confondus, sur l’année dernière (un peu plus de 42.750 unités).



Nouveaux records en 2020 ?



Tous les indicateurs sont au vert pour que de nouveaux records soient enregistrés chez Tesla en 2020, surfant sur des constats et annonces diverses. Au Pays-Bas, par exemple, la Model 3 a été immatriculée nouvellement plus de 11.000 fois rien qu’en décembre dernier. L’engin commence à circuler en Chine, à partir de modèles fabriqués dans l’usine de Shanghai. De ce site devraient sortir pas loin de 150.000 voitures électriques par an à brève échéance.









Commentaires

Ce qui contribue, à mon sens, au succès de Tesla, en-dehors du fait d’avoir commercialisé un modèle 3 plus "accessible" que les modèles S et X, en attendant le modèle Y, c’est son réseau de superchargeurs qui permet, tout en s’améliorant sans cesse, de se déplacer du nord de l’Europe au sud sans avoir peur de la panne "sèche". Et même si le réseau Ionity est plus performant, pour le moment, sa couverture laisse encore grandement à désirer. Quand au réseau Corri-Dor français, il est grand temps qu’il se réveille. "qui permet, tout en s’améliorant sans cesse, de se déplacer du nord de l’Europe au sud sans avoir peur de la panne "sèche"", pratique d’un autre temps, surtout en voiture.

C’est bien de tels comportements qui sont à l’origine des problèmes que l’on rencontre. @ Vérité

Sans commentaire. @Daniel

1000 km en voiture électrique : 200 kg CO2e

1000 km en train GV : 18 kg

avec le mix électrique européen.

No comment effectivement.

Sans parler du temps de trajet.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire