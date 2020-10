Voitures électriques : Mercedes et Aston Martin s’associent









S’appuyant sur un précédent partenariat technologique qui a profité aux 2 groupes depuis 2013, Mercedes-Benz AG et Aston Martin Lagonda ont décidé d’accentuer leur coopération. Le nouvel accord porte en particulier sur l’accès aux groupes motopropulseurs 100% électriques et hybrides de nouvelle génération du constructeur allemand, contre des actions. Sur 3 ans, la participation de Mercedes dans Aston Martin pourrait passer de 2,6 à un maximum de 20%. La valeur totale de cette opération a été estimée à l’équivalent de 315 millions d’euros.



2013-2020



Le précédent rapprochement, qui remonte à 2013, avait pour objectif d’ouvrir le groupe britannique aux moteurs AMG V8 et, déjà, à des éléments pour GMP électrifiés. « Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Aston Martin et nous souhaitons à l’entreprise un plein succès dans sa prochaine étape de croissance », a commenté Wolf-Dieter Kurz, responsable de la stratégie produit chez Mercedes-Benz. En 2020, il s’agit toujours de fournitures de technologies et de composants de pointe. Notamment pour permettre à Aston Martin de proposer des modèles conçus autour de GMP électriques et hybrides.



Conditions commerciales convenues



Les 2 groupes ne donnent pas beaucoup plus d’informations concrètes concernant leur échange. Mercedes précise que « les modalités de fourniture de ces nouvelles technologies se feront selon des conditions commerciales convenues ». Les partenaires se sont entendus pour que l’apport du constructeur allemand s’effectue « à des conditions de pleine concurrence ».









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire