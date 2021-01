Vers la démocratisation des hubs de recharge rapide grâce à Chargepoly













Chargepoly, nouvel adhérent à l’AVEM, est une ingénierie spécialisée dans la conception et la fourniture de solutions innovantes pour la recharge rapide à destination des flottes de véhicules électriques.

Nous sommes allés à la rencontre d’Hadi Moussavi qui est à l’origine de la société.





En quelques mots, quel est votre parcours et comment vous est venue l’idée de créer Chargepoly ?



Je suis un ingénieur polytechnicien quarantenaire avec une longue carrière à l’international, en ingénierie et technologie chez Air Liquide. Je m’y étais, entre autres, occupé des applications de l’hydrogène et du gaz naturel pour la mobilité. Il y a 4 ans, j’ai décidé de m’installer en Provence et de me lancer dans l’entrepreneuriat. Après des années de voiture de fonction à essence, je voulais m’acheter une voiture électrique. Mais, en 2017, compte tenu du peu de choix de véhicules et d’une infrastructure de recharge très réduite dans le sud-est, je me suis rabattu sur un hybride avant de basculer en 100% électrique en 2020.

Sans forcément chercher à lancer une startup, et frustré de ne pas pouvoir rouler en 100% électrique, je me suis intéressé dès le début aux contraintes, aux technologies, et aux besoins futurs d’un tel service. En 2018, j’ai eu l’idée d’un concept de station sous forme de grappes de bornes. Après une étude préliminaire de faisabilité et d’intérêt technico-économique, cette idée s’est révélée intéressante. J’ai alors breveté la solution, puis décidé de la développer en partenariat avec l’Institut Vedecom.

Suite à une première levée de fonds, j’ai embauché Alexandre, ingénieur en électronique de puissance, et Clément ingénieur en développement logiciel pour continuer l’aventure ensemble. Agathe nous a aussi rejoint pour son stage de fin d’études.





Nous travaillons en réseau avec de nombreux sous-traitants industriels qualifiés et fabriquons notre station à presque 100 % en Provence.

Nous sommes désormais prêts pour la mise sur le marché de notre offre notamment à destination des flottes à l’échelle européenne.





Qu’est-ce que Chargepoly ?



Chargepoly est une ingénierie spécialisée dans la conception et la fourniture de solutions innovantes pour la recharge rapide à destination des flottes de véhicules électriques. Après 2 ans de recherche et de développement en partenariat avec l’Institut VEDECOM et le dépôt de 2 brevets, nous venons de lancer l’industrialisation et la commercialisation de nos stations de recharge.

Nos solutions comprennent la fourniture du hardware dont la fabrication est sous-traitée auprès d’industriels reconnus, ainsi que l’intégration logicielle dont les programmes et algorithmes sont le fruit de nos innovations.



Charger une flotte de véhicules au sein d’un hub est bien plus complexe que charger un véhicule électrique devant une borne. La projection de la demande et l’analyse des contraintes liées à la charge rapide pour une pluralité de véhicules ont donné naissance au concept breveté de notre station de charge rapide multi véhicules et ensuite à la création de la startup.





A qui s’adresse Chargepoly ?



Nous nous adressons dans un premier temps aux gestionnaires de flottes et de parkings, basés en Europe, qui cherchent à électrifier des emplacements de stationnement dans des hubs logistiques ou commerciaux.





Quels produits et services proposez-vous ?



Nous sommes une ingénierie avec des offres sur mesure. Les produits qui composent nos stations sont pour la plupart des briques technologiques que nous avons développées et que nous faisons fabriquer par nos partenaires industriels. Nous conservons en interne le développement logiciel.

Nous sommes nous-mêmes des fabricants de bornes et également éditeurs de logiciels de load balancing pour des charges intelligentes et optimisées. Notre produit a été labellisé par le pôle de compétitivité Capenergies compte tenu de son caractère innovant.

Nous avons développé notre station selon le standard de charge rapide européen CCS.





Comment optimisez-vous la recharge des véhicules de flottes ?



Dans une station multi véhicules, conventionnellement, la puissance de charge disponible est divisée entre les véhicules branchés. Cette approche ne prend pas en compte les degrés d’urgence, les niveaux de batteries, ou les besoins de distance à parcourir. Nous pensons qu’au contraire donner pleine puissance, sans la diviser, aux véhicules les uns après les autres selon une planification intelligente et dynamique permet de mieux satisfaire les besoins spécifiques des flottes de véhicules électriques.





Où en êtes-vous dans votre développement et quelles sont les prochaines étapes ?



Nous mettons en ce moment même notre offre sur le marché. Le marquage CE de notre station, prévu très prochainement, nous permettra de livrer nos produits aux clients.

Beaucoup de logisticiens sont intéressés par notre offre et sont en train d’analyser les avantages technico-économiques de notre solution. Nous espérons pouvoir les satisfaire rapidement et leur permettre d’électrifier leurs flottes avec un retour sur investissement accéléré.





Comment voyez-vous le développement des bornes de recharge sur le territoire français dans les années à venir ?



La charge sera de plus en plus rapide. En complément des aires autoroutières, les centres urbains seront aussi équipés en points de charge rapide supérieurs à 50 kW. Cela est indispensable pour les rotations fréquentes notamment pour les utilitaires et les taxis mais aussi pour les citadins sans parking qui devront passer à une station de service sans devoir attendre plusieurs heures.

Plutôt que disperser les bornes sur un territoire il sera probablement plus intéressant de densifier ces mêmes points de charge rapide en des hubs stratégiques où le stationnement est facile et où l’amenée de puissance est importante.



Nous remercions vivement Hadi pour cet échange très enrichissant.

Pour plus d'information



Chargepoly

Hadi MOUSSAVI

31 Parc du Golf

CS 90519

13593 Aix-en-Provence



Tel : 06 26 53 48 75

Mail :

Site :



