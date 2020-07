Venturi s’attaque à un nouveau record de vitesse, mais à moto avec la Voxan Wattman













« fusée sur roues » VBB 3, Venturi s’attaque à un nouveau défi en cherchant à battre le record du monde de vitesse pour une moto électrique. Prévue en juillet 2021 sur le Salar d’Uyuni, un désert de sel situé en Bolivie, cette tentative sera réalisée par le sextuple champion du monde de moto Max Biaggi qui sera au guidon de la Voxan Wattman, une moto électrique hautes performances conçue dans les ateliers de Venturi à Monaco.

Créée en 1995, Voxan est une marque française réputée tant pour l’esthétique de ses motos que pour ses mécaniques atypiques. En 2010, elle a été rachetée par Gildo Pastor, un pionnier de l’électromobilité, qui lui fit opérer un virage technologique pour épouser la philosophie de son groupe : Venturi. Depuis cette date, Voxan se concentre sur la mobilité électrique avec la volonté d’être un incubateur d’idées et de repousser les limites au travers de tentatives de record de vitesse zéro émission. Un objectif que la marque tentera de concrétiser l’an prochain avec la Voxan Wattman, une moto dont elle vient de dévoiler les caractéristiques.







Une moto conçue pour les hautes performances



Les lignes de la Voxan Wattman ont été imaginées par le responsable du style de Venturi Automobiles : Sacha Lukic, un homme qui connait bien Voxan puisque c’est lui qui a dessiné la première moto de la marque en 1995 puis, un peu plus tard, la légendaire "Black Magic". Pour la Wattman, il est parti d’une feuille blanche en privilégiant deux points principaux : la résistance à l’air et la stabilité à haute vitesse. Outre le design de son carénage en carbone, la Voxan Wattman se distingue d’une moto classique par des dessous techniques particuliers : une suspension à double bras plutôt qu’une fourche télescopique, une direction assurée par une biellette et un bras oscillant, l’absence de frein avant ainsi qu’un refroidissement par carboglace.

Egalement totalement inédite, la batterie a été conçue en interne avec l’appui de la filiale nord-américaine du groupe, basée au cœur de l’Université de l’Etat de l’Ohio. L’enjeu était de trouver les éléments offrant le meilleur rapport puissance/encombrement, l’autonomie n’étant pas une donnée fondamentale pour une tentative de record de vitesse. Les élèves-ingénieurs ont ainsi sélectionné les cellules les plus puissantes du marché, puis les ont assemblées avant de les expédier dans les ateliers de Voxan Motors à Monaco. Là, les équipes sont parvenues à intégrer dans les entrailles de la Wattman une batterie de 140 kg forte de 1 470 cellules développant 317 kW de puissance nominale, pour une capacité de 15,9 kWh.







L’expérience de la Formule E au service du record



Pour développer la Wattman, Voxan a également tiré parti de l’expérience accumulée par Venturi en Formule E. C’est en effet sur la base du moteur électrique conçu pour cette discipline que les ingénieurs de Voxan Motors ont travaillé pour développer celui de la Wattman. Louis-Marie Blondel, responsable du développement, et Franck Baldet, directeur technique de Voxan Motors, ont d’ailleurs tous les deux travaillé pour Venturi en Formule E. Ils ont notamment utilisé leur expérience pour l’optimisation électronique de la Wattman, que ce soit au niveau de son management énergétique que de la gestion de sa puissance.

Après de nombreux tests en soufflerie, la Voxan Wattman a effectué ses premiers tours de piste le 12 mars dernier. Mais sitôt débuté, le programme d’essais a été interrompu par la crise sanitaire avant de reprendre dès la fin du confinement en Principauté de Monaco (le 4 mai). Les essais grandeur nature se poursuivront dans les prochains mois, de même qu’un travail de programmation et de recherche dont l’objectif est de faire évoluer la partie software, qui va déterminer la performance pure de la moto et sa stabilité thermique. Tout doit être prêt pour s’attaquer l’an prochain au record de vitesse zéro émission. Un record établi à l’automne 2019 par Ryuji Tsuruta qui, sur une Mobitec EV-02A, a roulé à un peu plus de 329 km/h.





