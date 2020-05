Vendée énergie Tour : Report en septembre 2020









Vendée énergie Tour intéressant des électromobiliens venant des 4 coins de France et même de l’étranger, les habitués auront-ils la possibilité de se rendre dans le département à la fin de l’été ? Pas sûr ! C’est pourquoi



Recentrage sur les cibles professionnelles



Le VET 2020 aura pour principale mission d’inciter les professionnels à basculer leurs flottes vers une mobilité décarbonnée bioGNV, électrique à batterie ou à PAC hydrogène vert. Dans cette optique, sont donc reprogrammées en septembre les visites, présentations des projets en cours (dont un nouveau prototype) et conférences chez e-Néo (spécialiste du rétrofit électrique), ainsi que l’inauguration de la 4e station GNV de Vendée à Fontenay-le-Comte et les animations sur le circuit à proximité. La première pierre de l’unité de production d’hydrogène vert sera posée à Bouin pour l’occasion. Un passage par un site de méthanisation est aussi prévu.



Rallye en 2021



« Nous ne sommes pas sûr de ce que l'on pourra réellement faire en septembre en termes de rassemblement de personnes. Quelle sera l'appétence des équipages à cette période, notamment ceux qui viennent de loin ? Auront-ils envie de participer à un rassemblement ? », se demande Jean-François Villeret de TVE qui organise sur le terrain, pour le compte du SyDEV, le traditionnel Rallye des ambassadeurs. Voilà pourquoi cet événement est reporté en 2021, sans doute avec le même programme que celui prévu cette année. En revanche, la Vendée accueillera en septembre prochain une étape du Pays-de-la-Loire Energie Tour souhaité par la Région.





