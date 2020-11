Véhicules électriques : Volkswagen et la Grèce vont créer une île modèle













mobilité électrique sur l’île méditerranéenne d’Astypalea. L’objectif est de parvenir à des transports entièrement décarbonés sur ce territoire.



Un peu de géographie



Avec une superficie réduite à environ 100 km2, Astypalea est une île jetée au Sud de la mer Egée. Sa population d’à peine 1.300 habitants voit d’ordinaire passer chaque année une foule de 72.000 touristes. Pourtant, son réseau de transport public est des plus limité, avec seulement 2 autobus qui circulent sur une zone restreinte du territoire. Comme le plus souvent dans ce type de configuration, les besoins en électricité sont couverts avec une production locale obtenue de combustibles fossiles. Les autorités en charge de Astypalea ont imaginé balayer cette situation pour faire de ce lieu très fréquenté un site reconnu pour son tourisme durable. Une ambition saluée par la République hellénique qui compte soutenir cette conversion dans le cadre de son plan national « Energie & Climat ».







Mobilité électrique



Premier volet de la conversion de l’île d’Astypalea : le passage à une mobilité intégralement électrique. Elle concernera aussi bien les voitures particulières que les utilitaires et prendra aussi le visage des engins de micromobilité. En collaboration avec des partenaires locaux, une partie de l’activité traditionnelle de location de véhicules évoluera vers des services de partage de voitures, scooters fournis par Seat, et vélos électriques. Le covoiturage branché sera également favorisé. Il s’agit aussi, à travers cette transformation en profondeur, de réduire la circulation dans l’île grecque. Volkswagen a commencé à livrer sur place les premiers exemplaires de sa famille ID. Après la compacte électrique ID.3, puis le SUV ID.4, d’autres modèles seront proposés ici dans les années à venir. A travers ce programme, la flotte actuelle de 1.500 véhicules thermiques sera remplacée par un parc réduit à 1.000 engins électriques. Sont également concernés les véhicules de police, de secours et ceux à disposition des collectivités locales. Pour accompagner cette conversion : 230 points de recharge installés par Elli, filiale du constructeur allemand.



Energies renouvelables



Ce programme qui devrait s’étaler sur 6 ans ne peut avoir de valeur que si l’électricité qui alimente l’île subit elle-même une profonde mutation. C’est également prévu ! L’énergie sera principalement produite à partir de sources locales solaires et éoliennes. Si Volkswagen s’associe aussi étroitement à ce projet, c’est parce qu’il s’inscrit parfaitement dans sa stratégie vers la neutralité carbone. « Je crois fermement aux partenariats. Les gouvernements ne peuvent pas agir seuls et le secteur privé n’est pas la réponse à toutes les questions », a commenté de son côté Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique. Le constructeur allemand et le gouvernement grec sont partenaires pour généraliser lasur l’île méditerranéenne d’. L’objectif est de parvenir à des transports entièrement décarbonés sur ce territoire.Avec une superficie réduite à environ 100 km2,est unejetée au Sud de la mer Egée. Sa population d’à peine 1.300 habitants voit d’ordinaire passer chaque année une foule de 72.000 touristes. Pourtant, son réseau de transport public est des plus limité, avec seulement 2 autobus qui circulent sur une zone restreinte du territoire. Comme le plus souvent dans ce type de configuration, les besoins en électricité sont couverts avec une production locale obtenue de combustibles fossiles. Les autorités en charge deont imaginé balayer cette situation pour faire de ce lieu très fréquenté un site reconnu pour son tourisme durable. Une ambition saluée par la République hellénique qui compte soutenir cette conversion dans le cadre de son plan national « Energie & Climat ».Premier volet de la conversion de l’d’: le passage à uneintégralement. Elle concernera aussi bien lesparticulières que les utilitaires et prendra aussi le visage des engins de micromobilité. En collaboration avec des partenaires locaux, une partie de l’activité traditionnelle de location deévoluera vers des services de partage de, scooters fournis par Seat, et vélos. Le covoiturage branché sera également favorisé. Il s’agit aussi, à travers cette transformation en profondeur, de réduire la circulation dans l’île grecque.a commencé à livrer sur place les premiers exemplaires de sa famille ID. Après la compacteID.3, puis le SUV ID.4, d’autres modèles seront proposés ici dans les années à venir. A travers ce programme, la flotte actuelle de 1.500thermiques sera remplacée par un parc réduit à 1.000 engins. Sont également concernés lesde police, de secours et ceux à disposition des collectivités locales. Pour accompagner cette conversion : 230 points de recharge installés par Elli, filiale du constructeur allemand.Ce programme qui devrait s’étaler sur 6 ans ne peut avoir de valeur que si l’électricité qui alimente l’île subit elle-même une profonde mutation. C’est également prévu ! L’énergie sera principalement produite à partir de sources locales solaires et éoliennes. Sis’associe aussi étroitement à ce projet, c’est parce qu’il s’inscrit parfaitement dans sa stratégie vers la neutralité carbone. « Je crois fermement aux partenariats. Les gouvernements ne peuvent pas agir seuls et le secteur privé n’est pas la réponse à toutes les questions », a commenté de son côté Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République hellénique.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire