Véhicules électriques : reprise encourageantes des immatriculations















Le nombre d’immatriculations de mai reste cependant encore très éloigné de celui de février, le dernier mois avant le confinement, durant lequel plus de 14 000 véhicules électrifiés avaient été mis en circulation. Néanmoins, conjugué avec les différentes mesures favorables au véhicule électrique contenues dans le plan de relance du gouvernement pour la filière automobile, il laisse augurer une nouvelle montée en puissance des immatriculations de véhicules électriques d’ici à la fin de l’année. Une progression qui connaitra un certain décalage par rapport aux commandes qui devraient être très nombreuses en juin car, contrairement aux modèles thermiques, les stocks de voitures électriques sont faibles et les délais de livraison encore un peu longs.







La Zoé reprend le leadership



En mai, 4 111 voitures particulières électriques ont été immatriculées. Indétrônable durant de longs mois, mais dépassée le mois dernier au plus fort de la crise sanitaire par la Peugeot e-208, la Renault Zoé a repris son leadership avec 1 165 immatriculations. La Peugeot e-208 suit assez loin derrière avec 679 unités, tandis que le Kona de Hyundai complète le podium avec 351 exemplaires. A noter que les 10 véhicules les plus vendus représentent 84% du marché et que 668 immatriculations ont été enregistrées sur 22 autres modèles.

Contrairement aux voitures particulières électriques, les immatriculations des utilitaires légers électriques ont suivi la tendance générale de ce marché (-33%) puisqu’elles ont enregistré une baisse de 37% par rapport à mai 2019, pour un total de 397 immatriculations. La Zoé est également en tête sur ce créneau avec 148 unités devant le Renault Kangoo (128 exemplaires) et le Nissan e-NV200 (35). Suivent le Citroën Berlingo et le Goupil G4 avec respectivement 29 et 27 immatriculations. Les autres modèles ne dépassent pas la dizaine d’exemplaires mis en circulation.







Belle performance des hybrides rechargeables



Si les utilitaires légers électriques ont été à la peine en mai, les hybrides rechargeables ont réalisé un assez bon score avec 3 056 immatriculations. De quoi enregistrer une progression spectaculaire (+ 134%) par rapport au même mois de 2019. Le groupe PSA tire particulièrement son épingle du jeu en plaçant deux modèles aux deux premières places : le DS 7 Crossback E-Tense (313 unités) et le Peugeot 3008 (297 unités). Le Mercedes-Benz GLC occupe la troisième place du podium avec 263 exemplaires, assez loin devant le Ford Kuga (162), le Volvo XC60 (158) et le Porsche Cayenne (156) qui se tiennent dans un mouchoir de poche.

Le baromètre mensuel de l’AVERE-France donne également des informations sur la mobilité électrique en Europe durant les 4 premiers mois de l’année. Au cours de cette période, la France arrive en tête des immatriculations de véhicules électriques avec 27 132 unités, devant l’Allemagne (24 756), le Royaume-Uni (18 153), la Norvège (16 026) et les Pays-Bas (8 535). Pour les véhicules hybrides rechargeables, l’Allemagne domine nettement avec 26 243 exemplaires, devant le Royaume-Uni (14 213) et la Suède (12 744). Enfin, concernant les infrastructures de recharge, les Pays-Bas sont assez loin devant avec 55 712 points de charge, devant l’Allemagne (39 727) et la France (29 578).



L’AVERE-France vient de publier son baromètre mensuel de la mobilité électrique. Après un mois d’avril marqué par un marché automobile quasiment à l’arrêt avec la fermeture des concessions, le mois de mai donne des premiers signes de reprise encourageante pour les véhicules électriques. Les immatriculations enregistrent en effet une hausse de 50% par rapport à mai 2019, alors que pour l’ensemble du marché automobile elles sont en baisse de 50%. La progression est encore plus forte (+61%) si on ajoute les modèles hybrides rechargeables. Au total, 7 565 modèles électrifiés rechargeables ont été mis sur la route au cours de ce mois de mai durant lequel leur part de marché atteint 6,1%.Le nombre d’immatriculations de mai reste cependant encore très éloigné de celui de février, le dernier mois avant le confinement, durant lequel plus de 14 000 véhicules électrifiés avaient été mis en circulation. Néanmoins, conjugué avec les différentes mesures favorables au véhicule électrique contenues dans le plan de relance du gouvernement pour la filière automobile, il laisse augurer une nouvelle montée en puissance des immatriculations de véhicules électriques d’ici à la fin de l’année. Une progression qui connaitra un certain décalage par rapport aux commandes qui devraient être très nombreuses en juin car, contrairement aux modèles thermiques, les stocks de voitures électriques sont faibles et les délais de livraison encore un peu longs.En mai, 4 111 voitures particulières électriques ont été immatriculées. Indétrônable durant de longs mois, mais dépassée le mois dernier au plus fort de la crise sanitaire par la Peugeot e-208, la Renault Zoé a repris son leadership avec 1 165 immatriculations. La Peugeot e-208 suit assez loin derrière avec 679 unités, tandis que le Kona de Hyundai complète le podium avec 351 exemplaires. A noter que les 10 véhicules les plus vendus représentent 84% du marché et que 668 immatriculations ont été enregistrées sur 22 autres modèles.Contrairement aux voitures particulières électriques, les immatriculations des utilitaires légers électriques ont suivi la tendance générale de ce marché (-33%) puisqu’elles ont enregistré une baisse de 37% par rapport à mai 2019, pour un total de 397 immatriculations. La Zoé est également en tête sur ce créneau avec 148 unités devant le Renault Kangoo (128 exemplaires) et le Nissan e-NV200 (35). Suivent le Citroën Berlingo et le Goupil G4 avec respectivement 29 et 27 immatriculations. Les autres modèles ne dépassent pas la dizaine d’exemplaires mis en circulation.Si les utilitaires légers électriques ont été à la peine en mai, les hybrides rechargeables ont réalisé un assez bon score avec 3 056 immatriculations. De quoi enregistrer une progression spectaculaire (+ 134%) par rapport au même mois de 2019. Le groupe PSA tire particulièrement son épingle du jeu en plaçant deux modèles aux deux premières places : le DS 7 Crossback E-Tense (313 unités) et le Peugeot 3008 (297 unités). Le Mercedes-Benz GLC occupe la troisième place du podium avec 263 exemplaires, assez loin devant le Ford Kuga (162), le Volvo XC60 (158) et le Porsche Cayenne (156) qui se tiennent dans un mouchoir de poche.Le baromètre mensuel de l’AVERE-France donne également des informations sur la mobilité électrique en Europe durant les 4 premiers mois de l’année. Au cours de cette période, la France arrive en tête des immatriculations de véhicules électriques avec 27 132 unités, devant l’Allemagne (24 756), le Royaume-Uni (18 153), la Norvège (16 026) et les Pays-Bas (8 535). Pour les véhicules hybrides rechargeables, l’Allemagne domine nettement avec 26 243 exemplaires, devant le Royaume-Uni (14 213) et la Suède (12 744). Enfin, concernant les infrastructures de recharge, les Pays-Bas sont assez loin devant avec 55 712 points de charge, devant l’Allemagne (39 727) et la France (29 578).





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire