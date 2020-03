Véhicules électriques : la production à l’arrêt











Alors que, depuis le début de l’année, ils tiraient leur épingle du jeu avec une forte progression de leurs ventes dans un marché pourtant globalement en recul, les véhicules électriques ne sont pas épargnés par ce coup d’arrêt brutal de l’activité de l’industrie automobile. Mais après la crise viendra sans doute le temps du rebond, surtout si un plan de relance efficace du secteur est mis en place. En France, les représentants de la filière automobile ont déjà commencé à travailler avec le gouvernement sur des mesures d’accompagnement de deux types : marketing et commerciales impulsées par la filière, complétées par des dispositifs d’incitation tels que prime à la conversion ou bonus pour l’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables.





Renault et PSA ferment temporairement leurs usines



Espérons que ces mesures seront suffisantes pour que la mobilité électrique retrouve l’élan qui était le sien lors des derniers mois, porté principalement par deux modèles : la nouvelle Renault Zoé et la Peugeot e-208. En attendant, la production de ces deux voitures est à l’arrêt. Renault a en effet fermé ses sites français et en particulier l’usine de Flins où est assemblé la Zoé. Il a également arrêté sa production en Slovénie dans son usine de Novo Mesto où est assemblée la toute nouvelle Twingo ZE dont l’arrivée dans les concessions risque d’être retardée.

Concernant le Groupe PSA, c’est la fermeture de l’usine de Trnava en Slovaquie qui impacte directement la production de la Peugeot e-208. L’Opel Corsa-e, qui commençait à être disponible en France, n’est pas mieux lotie avec l’arrêt de l’usine de Saragosse en Espagne où elle est assemblée. Produit en France à Poissy, le DS 3 Crossback E-Tense est également concerné par la suspension de la production, de même que les modèles hybrides et hybrides rechargeables du groupe comme les Peugeot 3008 Hybrid et l’Opel Grandland X Hybrid4, les Peugeot 508 Hybrid et DS Crossback E-Tense, ou le Citroën C5 Aircross produits respectivement à Sochaux, Mulhouse et Rennes.







Les constructeurs étrangers aussi à l’arrêt



Les constructeurs étrangers de véhicules électriques sont eux aussi logés à la même enseigne et ont pratiquement tous pris des mesures d’arrêt de leur production. C’est notamment le cas des groupes allemands, à commencer par Volkswagen qui a annoncé lors de la présentation de ses résultats financiers, l’arrêt de ses usines en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Slovaquie. BMW a pris une décision similaire en fermant ses usines occidentales, jusqu’au 19 avril dans le meilleurs des cas.

Tesla a tenté de résister un moment en maintenant sa production mais, alors que l’Etat de Californie a pris des mesures de confinement, le constructeur de la Model 3 a fini par annoncer la fermeture de son usine de Fremont à compter du 23 mars afin de permettre un arrêt ordonné de la production. Particulièrement touché par la crise, le groupe Fiat Chrysler Automobile a non seulement suspendu sa production dans ses six usines en Italie, mais également dans celles de Serbie et de Pologne. Enfin, Nissan a aussi pris des mesures, à la fois dans son usine anglaise de Sunderland où est produite la Nissan Leaf, mais aussi dans celle de Barcelone d’où sort le Nissan e-NV200.









Les conséquences de l’épidémie de Covid-19 frappent de plein fouet le secteur automobile. Ajoutés aux problèmes d’approvisionnement, les mesures de confinement adoptées dans de nombreux pays européens, ainsi que la fermeture des concessions qui stoppe toutes les ventes ont poussé la quasi-totalité des constructeurs automobiles à prendre des mesures de suspension de la production de leurs différents modèles. Survenant dans un contexte où les constructeurs devaient déjà faire face à la transformation de leurs modèles technologique et économique, cette crise d’une ampleur exceptionnelle va fragiliser tout le secteur.Alors que, depuis le début de l’année, ils tiraient leur épingle du jeu avec une forte progression de leurs ventes dans un marché pourtant globalement en recul, les véhicules électriques ne sont pas épargnés par ce coup d’arrêt brutal de l’activité de l’industrie automobile. Mais après la crise viendra sans doute le temps du rebond, surtout si un plan de relance efficace du secteur est mis en place. En France, les représentants de la filière automobile ont déjà commencé à travailler avec le gouvernement sur des mesures d’accompagnement de deux types : marketing et commerciales impulsées par la filière, complétées par des dispositifs d’incitation tels que prime à la conversion ou bonus pour l’achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables.Espérons que ces mesures seront suffisantes pour que la mobilité électrique retrouve l’élan qui était le sien lors des derniers mois, porté principalement par deux modèles : la nouvelle Renault Zoé et la Peugeot e-208. En attendant, la production de ces deux voitures est à l’arrêt. Renault a en effet fermé ses sites français et en particulier l’usine de Flins où est assemblé la Zoé. Il a également arrêté sa production en Slovénie dans son usine de Novo Mesto où est assemblée la toute nouvelle Twingo ZE dont l’arrivée dans les concessions risque d’être retardée.Concernant le Groupe PSA, c’est la fermeture de l’usine de Trnava en Slovaquie qui impacte directement la production de la Peugeot e-208. L’Opel Corsa-e, qui commençait à être disponible en France, n’est pas mieux lotie avec l’arrêt de l’usine de Saragosse en Espagne où elle est assemblée. Produit en France à Poissy, le DS 3 Crossback E-Tense est également concerné par la suspension de la production, de même que les modèles hybrides et hybrides rechargeables du groupe comme les Peugeot 3008 Hybrid et l’Opel Grandland X Hybrid4, les Peugeot 508 Hybrid et DS Crossback E-Tense, ou le Citroën C5 Aircross produits respectivement à Sochaux, Mulhouse et Rennes.Les constructeurs étrangers de véhicules électriques sont eux aussi logés à la même enseigne et ont pratiquement tous pris des mesures d’arrêt de leur production. C’est notamment le cas des groupes allemands, à commencer par Volkswagen qui a annoncé lors de la présentation de ses résultats financiers, l’arrêt de ses usines en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Slovaquie. BMW a pris une décision similaire en fermant ses usines occidentales, jusqu’au 19 avril dans le meilleurs des cas.Tesla a tenté de résister un moment en maintenant sa production mais, alors que l’Etat de Californie a pris des mesures de confinement, le constructeur de la Model 3 a fini par annoncer la fermeture de son usine de Fremont à compter du 23 mars afin de permettre un arrêt ordonné de la production. Particulièrement touché par la crise, le groupe Fiat Chrysler Automobile a non seulement suspendu sa production dans ses six usines en Italie, mais également dans celles de Serbie et de Pologne. Enfin, Nissan a aussi pris des mesures, à la fois dans son usine anglaise de Sunderland où est produite la Nissan Leaf, mais aussi dans celle de Barcelone d’où sort le Nissan e-NV200.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire