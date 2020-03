Véhicules électriques : la bonne dynamique se poursuit en février











En février, la Renault Zoé tire toujours le marché des véhicules 100% électrique mais elle n’est plus seule car la Peugeot e-208 a confirmé son excellent démarrage du mois de janvier. Cette émulation devrait être bénéfique au développement de la mobilité électrique qui n’est désormais plus cantonnée à une simple niche du marché automobile. De même, l’arrivée des modèles hybrides rechargeables du Groupe PSA dans les concessions où ils commencent à rencontrer un certain succès va sans doute permettre à ce type de véhicules de rattraper son retard par rapport aux objectifs de la filière à fin 2022. Les hybrides rechargeables en sont aujourd’hui seulement à 16% contre 40% pour les modèles à batterie.





Le duel se précise entre la Zoé et la Peugeot e-208



Si on entre dans le détail des chiffres du mois de février, 9 450 véhicules électriques particuliers, plus 704 véhicules électriques utilitaires, ont été mis en circulation. La Renault Zoé est toujours en tête avec 3 076 immatriculations. Si elle ne retrouve pas le score record (5 331) du mois de janvier où elle figurait dans le Top 3 des immatriculations en France, le chiffre de février est encore excellent et marque une progression de 157% par rapport au même mois de 2019. La suprématie totale de la Zoé sur le marché du véhicule électrique en France commence néanmoins à être sérieusement menacée.

Avec 2 495 exemplaires écoulés, la Peugeot e-208 confirme en effet ses débuts réussis du mois de janvier où elle avait fait une entrée fracassante dans le classement des meilleures ventes en se hissant directement à la seconde place avec 2 537 immatriculations. Le titre convoité de « Meilleure voiture de l’année » qu’elle vient d’obtenir devrait en toute logique encore booster ses ventes dans les mois qui viennent et il n’est pas impossible qu’elle parvienne à détrôner la Renault Zoé d’ici la fin de l’année. Derrière ce duel, la Tesla Model 3 (1 025 exemplaires) retrouve une place sur le podium après son trou d’air du mois de janvier où elle avait reculé au 10ème rang. Enfin, la DS 3 Crossback e-Tense et le Hyundai Kona complètent le Top 5 avec respectivement 517 et 514 mises en circulation.







Plus de 300 000 véhicules électrifiés en circulation



En février, la France a par ailleurs passé le cap symbolique des 300 000 véhicules électrifiés en circulation. Un parc qui se compose de 240 000 véhicules électriques et de 65 000 hybrides rechargeables. Leurs parts de marché respectives en février s’établissent à 5,8% et à 2,1% pour un total avoisinant les 8% depuis le début de l’année. A noter que les professionnels représentent 56% des acquéreurs de voitures particulières électriques et 79% des acquéreurs de véhicules hybrides rechargeables. Ce dernier secteur semble enfin sur le point de décoller en France avec l’arrivée dans les concessions des nouveaux modèles du Groupe PSA.

Des modèles qui trustent les 3 premières places du podium en février avec en tête le DS 7 Crossback E-Tense (728 exemplaires), suivi des Peugeot 3008 et 508 PHEV qui se tiennent dans un mouchoir de poche avec respectivement 428 et 422 mises en circulation. Viennent ensuite les versions hybrides rechargeables de la BMW X5 (216 exemplaires) et du Porsche Cayenne (192 exemplaires). Largement en tête des ventes sur l’ensemble de l’année 2019 avec 3 131 exemplaires, le Mitsubishi Outlander est désormais relégué en 8ème position en février avec seulement 144 immatriculations. Un mauvais qui vient après déjà un net recul enregistré en janvier.









L’AVERE-France a publié vendredi le bilan détaillé des immatriculations de véhicules électriques au cours du mois de février. Après un mois de janvier exceptionnel pour le marché de la mobilité électrique, la bonne dynamique du secteur se poursuit en février avec plus de 14 000 véhicules électrifiés mis en circulation, soit une progression de 192% par rapport au même mois de l’an dernier. Sur les deux premiers mois de l’année, il y a eu autant de véhicules électrifiés immatriculés que sur l’ensemble du premier semestre 2019. Un résultat d’autant plus positif qu’il est obtenu dans un contexte général d’un marché automobile plutôt déprimé avec une baisse de près de 7% des immatriculations en France depuis le début de l’année.En février, la Renault Zoé tire toujours le marché des véhicules 100% électrique mais elle n’est plus seule car la Peugeot e-208 a confirmé son excellent démarrage du mois de janvier. Cette émulation devrait être bénéfique au développement de la mobilité électrique qui n’est désormais plus cantonnée à une simple niche du marché automobile. De même, l’arrivée des modèles hybrides rechargeables du Groupe PSA dans les concessions où ils commencent à rencontrer un certain succès va sans doute permettre à ce type de véhicules de rattraper son retard par rapport aux objectifs de la filière à fin 2022. Les hybrides rechargeables en sont aujourd’hui seulement à 16% contre 40% pour les modèles à batterie.Si on entre dans le détail des chiffres du mois de février, 9 450 véhicules électriques particuliers, plus 704 véhicules électriques utilitaires, ont été mis en circulation. La Renault Zoé est toujours en tête avec 3 076 immatriculations. Si elle ne retrouve pas le score record (5 331) du mois de janvier où elle figurait dans le Top 3 des immatriculations en France, le chiffre de février est encore excellent et marque une progression de 157% par rapport au même mois de 2019. La suprématie totale de la Zoé sur le marché du véhicule électrique en France commence néanmoins à être sérieusement menacée.Avec 2 495 exemplaires écoulés, la Peugeot e-208 confirme en effet ses débuts réussis du mois de janvier où elle avait fait une entrée fracassante dans le classement des meilleures ventes en se hissant directement à la seconde place avec 2 537 immatriculations. Le titre convoité dequ’elle vient d’obtenir devrait en toute logique encore booster ses ventes dans les mois qui viennent et il n’est pas impossible qu’elle parvienne à détrôner la Renault Zoé d’ici la fin de l’année. Derrière ce duel, la Tesla Model 3 (1 025 exemplaires) retrouve une place sur le podium après son trou d’air du mois de janvier où elle avait reculé au 10ème rang. Enfin, la DS 3 Crossback e-Tense et le Hyundai Kona complètent le Top 5 avec respectivement 517 et 514 mises en circulation.En février, la France a par ailleurs passé le cap symbolique des 300 000 véhicules électrifiés en circulation. Un parc qui se compose de 240 000 véhicules électriques et de 65 000 hybrides rechargeables. Leurs parts de marché respectives en février s’établissent à 5,8% et à 2,1% pour un total avoisinant les 8% depuis le début de l’année. A noter que les professionnels représentent 56% des acquéreurs de voitures particulières électriques et 79% des acquéreurs de véhicules hybrides rechargeables. Ce dernier secteur semble enfin sur le point de décoller en France avec l’arrivée dans les concessions des nouveaux modèles du Groupe PSA.Des modèles qui trustent les 3 premières places du podium en février avec en tête le DS 7 Crossback E-Tense (728 exemplaires), suivi des Peugeot 3008 et 508 PHEV qui se tiennent dans un mouchoir de poche avec respectivement 428 et 422 mises en circulation. Viennent ensuite les versions hybrides rechargeables de la BMW X5 (216 exemplaires) et du Porsche Cayenne (192 exemplaires). Largement en tête des ventes sur l’ensemble de l’année 2019 avec 3 131 exemplaires, le Mitsubishi Outlander est désormais relégué en 8ème position en février avec seulement 144 immatriculations. Un mauvais qui vient après déjà un net recul enregistré en janvier.





Pour plus d'information



AVERE-France



22 avenue Jean Aicard

75011 Paris



Tel : 01 53 25 00 60

Mail :





22 avenue Jean Aicard75011 ParisTel : 01 53 25 00 60Mail : association@avere-france.org









Commentaires

Ce regain du VE n’est dû qu’au système bonus-malus qui justement vient d’augmenter le malus jusqu’à 20000€.

La réalité des chiffres du marché est donc biaisée par ce système mal conçu par les hauts fonctionnaires: baser ce système sur les émissions de CO2 est absurde et est ce qu’ils pouvait faire de pire!

Croire que le CO2 est un polluant relève du dogme religieux, les scientifiques travaillant pour le GIEC ont toujours concluent leurs rapports qu’il n’y a aucune preuves que le changement climatique soit dû aux émissions anthropiques de CO2...



Si le climat change, ce ne peut être que naturellement; la fable du CO2 n’est que politique et financière, une histoire de gros sous... Commentaire modéré Commentaire modéré Electron libre, franchement. Lisez les rapports du GIEC plus attentivement! pour quelle raison mes commentaires on été supprimés

il est vrais que négationnisme est une vertu qui conduira a notre perte

si mes commentaires ont été supprimés ceux d’éléctronlibre doivent l’être également!!!!

@ el Ludo, vos commentaires ont été supprimés car ils ne respectent pas notre charte de "politesse". Vous pouvez donner votre avis, et avec plaisir, tout en restant courtois.

Bien cordialement,

L’équipe de l’AVEM @Alpasi

Si vous parlez des rapports finaux à destination des décideurs, sachez qu’ils sont biaisés et en total contradiction avec les conclusions des rapports scientifiques, au point que nombres de ces scientifiques ayant signés leurs travaux, ne veulent pas voir apparaître leurs noms sur les rapports finaux condensés, véritable "bibles" non scientifiques.



Ceci est la réalité, il suffit de faire quelques recherches, par exemple sur les intérêts financiers qui profitent de la création du marché d’émission carbone; et ce n’est qu’un exemple...



@ll95400/el ludo

"il est vrais que négationnisme est une vertu qui conduira a notre perte"

Définition du Larousse: "Doctrine niant la réalité du génocide des Juifs par les nazis, notamment l’existence des chambres à gaz." et Wikipédia ajoute:" Le terme est créé en 1987 par l’historien Henry Rousso pour désigner la contestation de la réalité du génocide mis en œuvre contre les Juifs par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire la négation de la Shoah.", mais aussi:"Le négationnisme consiste en un déni de faits historiques, malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les historiens..."

En admettant que l’on élargisse cette définition au climat, je ne peut être négationniste puisqu’il n’y a pas consensus scientifique sur la relation du changement climatique et les activités humaines: "En mai 2005, Yury Izrael, vice-président du GIEC, déclarait: "Il n’y a aucun lien prouvé entre réchauffement global et activités Humaines." Directeur de l’Institut d’écologie et du climat, il confirmait récemment son propos: "Parmi les membres du GIEC, il n’y a jamais eu de consensus sur la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique." (L’innocence du carbone, de François Gervais, page24)

Vous pouvez traité de négationnistes des millions de personnes dont des milliers de scientifiques à travers le monde, ce n’en fait pas une réalité et encore moins une vérité...



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Dacia lève timidement le voile sur sa future citadine électrique La présentation de la citadine électrique low-cost de Dacia devait être l’un des événements du Salon de l’Auto de Genève. Malgré l’annulation de ce dernier, le...

Fermeture du réseau Corri-Door : les éclaircissements d’Izivia et d’EVBox Par principe de précaution, Izivia, l’exploitant du réseau de charge rapide Corri-Door, a décidé le 7 février d’arrêter, puis de retirer définitivement 189 bornes sur...

Renault convertit sa Twingo à l’électrique Renault vient de dévoiler sa Twingo Z.E. qui devait être la vedette de son stand au Salon de l’Auto de Genève qui aurait dû ouvrir ses portes au public mercredi mais qui...

Avec AMI, Citroën veut ouvrir une nouvelle page de la mobilité urbaine Moins d’un an après avoir présenté AMI ONE Concept à Genève, Citroën vient d’annoncer le lancement d’Ami – 100% ëlectric, un véhicule disruptif présenté comme la réponse...

Une analyse très fine de l’évolution de l’écosystème de la recharge Fondé en 1886, Arthur D. Little (ADL) est un cabinet de conseils en stratégie regroupant aujourd’hui plus de 1000 consultants dans une vingtaine de pays. Un réseau...