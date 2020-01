Valeo expose ses innovations au CES de Las Vegas











L’équipementier automobile a profité du CES 2020 qui se déroule jusqu’au 10 janvier pour présenter ces dernières innovations en la matière. Valeo a ainsi dévoilé en première mondiale son droïde de livraison électrique et autonome, conçu en partenariat avec Meituan Dianping, le leader chinois des plateformes de e-commerce et de services. Il a également présenté ses dernières avancées dans les batteries ainsi que ses actions pour rendre la mobilité plus sûre et plus intelligente.





Valeo eDeliver4U, un droïde pour les livraisons à domicile



Au CES de Las Vegas, Valeo a surtout mis en avant la présentation de son droïde de livraison électrique et autonome développé avec Meituan Dianping, une plateforme de e-commerce qui opère notamment le très populaire service de livraison de repas Meituan Waimai. Mesurant 2m80 de long, 1m20 de large et 1m70 de hauteur, le Valeo eDeliver4U est capable de livrer jusqu’à 17 repas par trajet et peut se déplacer à 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain sans générer aucune émission polluante. Avec son autonomie de près de 100 km, ce prototype préfigure ce que pourrait être la livraison à domicile dans un avenir proche, notamment dans les zones, de plus en plus nombreuses dans le monde, où la circulation est interdite aux véhicules polluants.

L’autonomie et la propulsion de ce droïde sont assurées par des technologies développées par Valeo, toutes déjà produites en grande série et répondant aux normes de l’automobile, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité. La circulation de manière autonome du Valeo eDeliver4U repose sur des systèmes de perception incluant des algorithmes et des capteurs, tels que quatre Lidars, une caméra frontale, deux caméras fisheye, deux radars et six capteurs ultrasons, associés à des logiciels et à de l’intelligence artificielle. Le châssis à propulsion électrique intègre un moteur Valeo 48V, un onduleur Valeo 48V qui agit comme le cerveau du système, une batterie 48V, un convertisseur DCDC ainsi que des systèmes de direction et de freinage électrique.







Une expertise forte dans les batteries



Au-delà de ses systèmes de propulsion, Valeo a également souhaité mettre en lumière son expertise de gestion thermique des batteries, domaine dans lequel il figure parmi les leaders mondiaux. Tout comme le corps humain, la température idoine d’une batterie est toujours à surveiller et à maintenir au bon niveau. S’il fait trop froid, elle ne délivre pas sa pleine puissance et s’il fait trop chaud, elle peut même s’enflammer. Valeo dispose de toutes les technologies de refroidissement de batteries et le contrôle intelligent de l’ensemble des systèmes thermiques permet d’assurer la meilleure performance de la batterie tout en préservant sa durée de vie. Des technologies qui sont notamment utilisées par un grand constructeur allemand pour sa plateforme de véhicules électriques.

En réalité, plus la chimie des batteries progresse, plus Valeo est mis à contribution. Plus efficaces, les batteries lithium-ion de 3ème génération sont aussi plus sensibles aux variations de températures et ont une plage de fonctionnement optimale faible (entre 15° et 40°C). Cela nécessite un refroidissement extrêmement fin et précis, que Valeo a mis au point. L’équipementier s’est également intéressé aux infrastructures de charge rapide qui ont tendance à générer une augmentation de la température des batteries. Il a donc développé des technologies de pilotage de refroidissement des batteries pour toutes les puissances de charge rapide, allant même jusqu’à 350 kW.







Rendre la mobilité plus sûre



Valeo travaille depuis plusieurs années sur des technologies d’assistance à la conduite et a acquis une grande expertise en matière de sécurité active. Il s’est ainsi imposé au fil du temps comme le leader mondial de la conception et production de capteurs d’assistance à la conduite, permettant une perception fine de l’environnement. Il dispose notamment du portefeuille de capteurs le plus étendus (Lidars, caméras, radars, ultrasons) avec notamment le seul Lidar répondant aux normes de l’automobile, produit en série et équipant des véhicules déjà commercialisés.

Au CES 2020, Valeo a encore fait la démonstration de sa capacité à développer des technologies permettant une mobilité plus sûre. Avec Valeo Move Predict.ai, il a dévoilé un système permettant de détecter et de prédire le comportement, les intentions et les trajectoires des autres utilisateurs de la route, tels que les piétons ou cyclistes, situés dans l’environnement immédiat du véhicule. Une technologie reposant sur la combinaison de son expertise en matière de perception à 360° autour du véhicule et de l’intelligence artificielle. Valeo Move Predict.ai représente une avancée majeure en matière de sécurité active qui pourrait permettre de réduire considérablement le nombre d’accidents impliquant les usagers vulnérables de la route et de contribuer au développement de la conduite autonome en milieu urbain.







Des transformations pour une mobilité plus intelligente



En plus de rendre la mobilité plus sûre, Valeo s’efforce aussi de la rendre plus intelligente. L’arrivée de la 5G va bientôt ouvrir de nouvelles perspectives en matière de mobilité avec une latence réduite, une vitesse accrue et une plus grande quantité de données échangées. De nouveaux services de connectivité vont se développer et Valeo compte bien être un artisan de cette révolution qui s’annonce. A Las Vegas, il a ainsi présenté plusieurs innovations sur lesquelles il s’appuiera pour développer ces services.

Parmi elles figure la dernière version de son système de parking autonome Valeo Park4U. Un système capable, grâce au machine learning, de reproduire une manœuvre de parking afin de se garer avec une précision telle qu’il peut détecter une borne de recharge et s’aligner en conséquence pour s’y brancher automatiquement. Avec Valeo Smart Cocoon 4.0 Valeo est également capable de créer une bulle de confort personnalisée, adaptée à chacun des passagers en fonction de sa morphologie, de sa fréquence cardiaque ou du type de vêtements portés. De multiples capteurs sensoriels couplés à de l‘intelligence artificielle entrent en action pour dispenser ce confort individualisé, combinant fragrance, effets sonores, lumineux et ambiance thermique.









Depuis plusieurs années, la mobilité a pris une place de plus en plus prépondérante au sein du CES de Las Vegas, le grand rendez-vous mondial annuel de la high-tech. Il faut dire que, au grès des profondes mutations qui l’animent, les véhicules deviennent progressivement électriques, autonomes et connectés. Pour tenir compte de cette transformation, Valeo a réalisé des investissements massifs au cours de ces dernières années afin de créer 12 plateformes technologiques qui lui ont permis de renforcer son leadership mondial en matière d’électrification et d’assistance à la conduite.L’équipementier automobile a profité du CES 2020 qui se déroule jusqu’au 10 janvier pour présenter ces dernières innovations en la matière. Valeo a ainsi dévoilé en première mondiale son droïde de livraison électrique et autonome, conçu en partenariat avec Meituan Dianping, le leader chinois des plateformes de e-commerce et de services. Il a également présenté ses dernières avancées dans les batteries ainsi que ses actions pour rendre la mobilité plus sûre et plus intelligente.Au CES de Las Vegas, Valeo a surtout mis en avant la présentation de son droïde de livraison électrique et autonome développé avec Meituan Dianping, une plateforme de e-commerce qui opère notamment le très populaire service de livraison de repas Meituan Waimai. Mesurant 2m80 de long, 1m20 de large et 1m70 de hauteur, le Valeo eDeliver4U est capable de livrer jusqu’à 17 repas par trajet et peut se déplacer à 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain sans générer aucune émission polluante. Avec son autonomie de près de 100 km, ce prototype préfigure ce que pourrait être la livraison à domicile dans un avenir proche, notamment dans les zones, de plus en plus nombreuses dans le monde, où la circulation est interdite aux véhicules polluants.L’autonomie et la propulsion de ce droïde sont assurées par des technologies développées par Valeo, toutes déjà produites en grande série et répondant aux normes de l’automobile, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité. La circulation de manière autonome du Valeo eDeliver4U repose sur des systèmes de perception incluant des algorithmes et des capteurs, tels que quatre Lidars, une caméra frontale, deux caméras fisheye, deux radars et six capteurs ultrasons, associés à des logiciels et à de l’intelligence artificielle. Le châssis à propulsion électrique intègre un moteur Valeo 48V, un onduleur Valeo 48V qui agit comme le cerveau du système, une batterie 48V, un convertisseur DCDC ainsi que des systèmes de direction et de freinage électrique.Au-delà de ses systèmes de propulsion, Valeo a également souhaité mettre en lumière son expertise de gestion thermique des batteries, domaine dans lequel il figure parmi les leaders mondiaux. Tout comme le corps humain, la température idoine d’une batterie est toujours à surveiller et à maintenir au bon niveau. S’il fait trop froid, elle ne délivre pas sa pleine puissance et s’il fait trop chaud, elle peut même s’enflammer. Valeo dispose de toutes les technologies de refroidissement de batteries et le contrôle intelligent de l’ensemble des systèmes thermiques permet d’assurer la meilleure performance de la batterie tout en préservant sa durée de vie. Des technologies qui sont notamment utilisées par un grand constructeur allemand pour sa plateforme de véhicules électriques.En réalité, plus la chimie des batteries progresse, plus Valeo est mis à contribution. Plus efficaces, les batteries lithium-ion de 3ème génération sont aussi plus sensibles aux variations de températures et ont une plage de fonctionnement optimale faible (entre 15° et 40°C). Cela nécessite un refroidissement extrêmement fin et précis, que Valeo a mis au point. L’équipementier s’est également intéressé aux infrastructures de charge rapide qui ont tendance à générer une augmentation de la température des batteries. Il a donc développé des technologies de pilotage de refroidissement des batteries pour toutes les puissances de charge rapide, allant même jusqu’à 350 kW.Valeo travaille depuis plusieurs années sur des technologies d’assistance à la conduite et a acquis une grande expertise en matière de sécurité active. Il s’est ainsi imposé au fil du temps comme le leader mondial de la conception et production de capteurs d’assistance à la conduite, permettant une perception fine de l’environnement. Il dispose notamment du portefeuille de capteurs le plus étendus (Lidars, caméras, radars, ultrasons) avec notamment le seul Lidar répondant aux normes de l’automobile, produit en série et équipant des véhicules déjà commercialisés.Au CES 2020, Valeo a encore fait la démonstration de sa capacité à développer des technologies permettant une mobilité plus sûre. Avec Valeo Move Predict.ai, il a dévoilé un système permettant de détecter et de prédire le comportement, les intentions et les trajectoires des autres utilisateurs de la route, tels que les piétons ou cyclistes, situés dans l’environnement immédiat du véhicule. Une technologie reposant sur la combinaison de son expertise en matière de perception à 360° autour du véhicule et de l’intelligence artificielle. Valeo Move Predict.ai représente une avancée majeure en matière de sécurité active qui pourrait permettre de réduire considérablement le nombre d’accidents impliquant les usagers vulnérables de la route et de contribuer au développement de la conduite autonome en milieu urbain.En plus de rendre la mobilité plus sûre, Valeo s’efforce aussi de la rendre plus intelligente. L’arrivée de la 5G va bientôt ouvrir de nouvelles perspectives en matière de mobilité avec une latence réduite, une vitesse accrue et une plus grande quantité de données échangées. De nouveaux services de connectivité vont se développer et Valeo compte bien être un artisan de cette révolution qui s’annonce. A Las Vegas, il a ainsi présenté plusieurs innovations sur lesquelles il s’appuiera pour développer ces services.Parmi elles figure la dernière version de son système de parking autonome Valeo Park4U. Un système capable, grâce au machine learning, de reproduire une manœuvre de parking afin de se garer avec une précision telle qu’il peut détecter une borne de recharge et s’aligner en conséquence pour s’y brancher automatiquement. Avec Valeo Smart Cocoon 4.0 Valeo est également capable de créer une bulle de confort personnalisée, adaptée à chacun des passagers en fonction de sa morphologie, de sa fréquence cardiaque ou du type de vêtements portés. De multiples capteurs sensoriels couplés à de l‘intelligence artificielle entrent en action pour dispenser ce confort individualisé, combinant fragrance, effets sonores, lumineux et ambiance thermique.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Véhicules électriques : les projections optimistes du Boston Consulting Group Alors que, face à la baisse de certaines aides gouvernementales et au coût encore élevé des véhicules électriques, certains doutent du développement rapide de la...

En 2020, Citroën veut démocratiser l’électrique Si le groupe PSA a clairement amorcé un virage dans l’électrique, Citroën semblait jusqu’à présent en retrait par rapport aux autres marques du groupe comme Peugeot, DS...

Seat revient sur son année 2019 très électrique A l’aube de l’année 2020, Seat a dressé cette semaine le bilan de son année 2019. Filiale du groupe Volkswagen, le constructeur espagnol a lui aussi pris clairement le...

Avec ses robots de charge, Volkswagen prépare une révolution dans les parkings souterrains Volkswagen est engagée dans de multiples initiatives en vue de la création d’une infrastructure de charge. En collaboration avec ses distributeurs, la firme de Wolfsburg...

Nouveautés 2020 : après les lancements, l’arrivée dans les concessions Dans le domaine de la mobilité électrique, l’année 2020 a été marquée par le lancement de nombreux nouveaux modèles, signe que la plupart des constructeurs automobiles,...