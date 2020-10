V2G avec la nouvelle borne ABB 11 kW









Les véhicules électriques restitueront de l’électricité au réseau grâce aux solutions de recharge intelligente d’ABB. Sa technologie V2G (vehicle-to-grid) établira une référence au niveau mondial en matière de recharge bidirectionnelle par le biais de sa toute nouvelle station de 11 kW.



Partenariat avec EDF



ABB démontre une fois encore son leadership mondial en matière de mobilité électrique en mettant sa technologie de recharge bidirectionnelle au service d’un projet de partenariat V2G (vehicle-to-grid). Dans le cadre d’un contrat conclu avec DREEV, une co-entreprise française formée entre EDF et Nuvve et spécialisée dans la recharge intelligente des véhicules électriques, ABB mettra à disposition sa toute nouvelle technologie de recharge bidirectionnelle de 11 kW, spécialement conçue pour les solutions V2G.



Rémunération incitative



La solution d’ABB associée à la technologie logicielle de DREEV permettra aux conducteurs de véhicule électrique de ré-exporter le surplus d’électricité vers le réseau. Les chargeurs bidirectionnels permettront de lisser les irrégularités de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable telles que le solaire et l’éolien. Par ailleurs, la technologie V2G, qui offre la capacité de générer un revenu correspondant à l’électricité restituée, jusqu’à 20 euros/VE/mois, contribuera ainsi à réduire les coûts d’utilisation globaux et à favoriser encore davantage l’adoption des VE.



Initiative mondiale majeure



Frank Muehlon, responsable des solutions d’infrastructures d’e-mobilité chez ABB, a déclaré : « ABB est un leader du marché mondial dans le domaine des solutions de recharge rapide. Nous nous réjouissons d’avoir l’opportunité de soutenir DREEV dans sa mission, et de pouvoir ainsi participer activement à la mise en place d’un réseau plus résilient grâce à la technologie V2G. Notre collaboration avec DREEV constitue l’une des principales initiatives menées à l’échelle mondiale pour déployer la technologie V2G sur le terrain ».



Fourniture des stations 11 kW



Dans le cadre de ce partenariat, ABB assurera la fourniture de stations de recharge bidirectionnelle V2G en France, qui seront suivies d’autres installations au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en Allemagne. Totalement compatible avec les actuels et futurs véhicules électriques, ce chargeur léger et compact de 11 kW garantira une charge rapide et flexible. Répondant aux exigences les plus strictes en matière de conformité au réseau, il est destiné à devenir la référence mondiale dans le domaine de la recharge V2G.



Etape clé



Pour Frank Muehlon, « le développement de cette solution de recharge bidirectionnelle intelligente s’avérera décisif pour passer à la phase suivante de l’évolution de notre écosystème de la mobilité électrique, et constitue une étape clé dans la stratégie de développement durable d’ABB ». CEO de DREEV, Eric Mevellec a ajouté : « Le V2G est une technologie qui nécessite à la fois des capacités industrielles et d’innovation. Cette collaboration avec ABB est absolument déterminante pour porter nos solutions au niveau supérieur. Nous sommes désormais prêts à accélérer le processus de développement commercial ».



Compatibilité des VE



Actuellement, rares sont les véhicules électriques compatibles avec la technologie V2G, mais celle-ci est appelée à devenir une technologie de tout premier plan dans les cinq prochaines années. Et sachant que le nombre de véhicules électriques en circulation devrait atteindre 559 millions d’ici 2040 et qu’un tiers du parc automobile mondial devrait rouler à l’électrique, l’écosystème énergétique de la planète se doit d’évoluer pour faire face à une telle transition.



Une évidence pour le groupe



La technologie V2G d’ABB se veut un outil absolument essentiel, et s’impose comme une évidence pour le groupe. Outre sa position de leader dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, ABB est également un acteur majeur dans la fourniture de services aux utilités. La technologie V2G combine ces deux domaines d’expertise et apporte une réponse concrète aux défis énergétiques auxquels sont confrontés les opérateurs réseau.





Pour plus d'information



ABB France

Nicolas Chauveau

324 rue du Chat Botté

CS 20400 Beynost

01708 Miribel cedex (Lyon)



Tel : 04 37 40 44 82

Mail :

Site :



