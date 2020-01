Vœux Blooweels. 2020 sera l’année de la voiture électrique !









Les membres de la société Blooweels vous souhaitent une belle et heureuse année 2020.



2020 sera l’année de la voiture électrique !



En effet, les constructeurs sont encouragés à augmenter la proportion de voitures électriques et c’est une bonne chose. En conséquence, en 2020, bon nombre de nouveaux modèles électriques vont nous être dévoilés. Nous essaierons de vous proposer, comme toujours, ce qui se fait de mieux en la matière.



Porsche Taycan



La prochaine nouveauté que nous vous proposerons au premier semestre est la Porsche Taycan 100% électrique.



Remise de 15%



Pour bien commencer cette nouvelle année, nous vous proposons une remise de 15% sur l’ensemble de notre flotte avec le code VOEUX2020 (valable sur le tarif hors options pour toute location de 2 jours et + jusqu’au 31 mars 2020). Nous sommes certains que vous apprécierez nos véhicules d’exception !





Pour plus d'information



Blooweels



2 Allée du Manège

78600 Le MESNIL LE ROI



Tel : 07 86 32 80 72

Site :



