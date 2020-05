Utilisateurs de VE en Région Sud-PACA : votre avis nous intéresse













Attention : ce questionnaire est réservé aux personnes se chargeant ou ayant fait des recharges dans la région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Le questionnaire est articulé en 3 grands thèmes :



votre véhicule,

l’usage de votre véhicule au quotidien,

le réseau public et l’itinérance.



Pour accéder au questionnaire, 2 possibilités s’offrent à vous :



en cliquant directement sur le lien suivant : https://framaforms.org/questionnaire-pour-les-utilisateurs-de-ve-qui-circulent-en-region-sud-provence-alpes-cote-dazur

en complétant le questionnaire en fin d’article.



Merci par avance pour votre contribution et votre diffusion.



L’équipe de l’AVEM





