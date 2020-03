UPS teste le tracteur électrique de parc TSBM de Gaussin

Avec 1.800 centres logistiques répartis dans 220 pays, UPS exploite une flotte de 125.000 véhicules à travers le monde, dont plus de 10.300 sont alimentés avec des énergies alternatives. Avant la fin de l’année, ce parc relevant de la mobilité durable devra atteindre plus de 30.000 engins. Le tracteur logistique TSBM de Gaussin devrait en faire partie, après la validation en cours à Londres.



Polyvalent



Les équipes de Gaussin et d’UPS Engineering travaillent ensemble depuis 2018 afin de mettre au point un tracteur électrique « polyvalent, évolutif et compétitif ». Le résultat : un engin à batterie de traction et taillé pour déplacer des remorques, semi-remorques et des conteneurs mobiles. Et ce, aussi bien avec un chauffeur au volant, que de façon autonome un peu plus tard dans l’année, grâce à de nombreuses caméras, des capteurs et des algorithmes avancés. Le véhicule peut fonctionner toute une journée, ne s’arrêtant au besoin que pour le remplacement de la batterie vide par une autre tout récemment rechargée.







Hub technologique avancé



Les tests du tracteur de parc TSBM de Gaussin se déroulent au sein du nouveau centre de tri et de livraison de colis inauguré en mai dernier à Londres. Ce London Hub de 32.000 m2 gagnerait à être équipé rapidement de l’engin, aussi bien pour réduire les coûts de carburant que les émissions de CO2. Avec 120 millions de livres sterling (un peu plus de 130 millions d’euros), le site est déjà l’un des plus importants investissements jamais réalisés par UPS en dehors des Etats-Unis.

Ajouter un commentaire