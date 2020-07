Une version 100% électrique pour la nouvelle Citroën C4











Basée sur la plateforme multi-énergies du groupe PSA, la nouvelle C4 offre au client le choix de l’énergie : 100% électrique, essence ou diesel. Tout en conservant l’identité Citroën, cette berline compacte incarne une nouvelle étape dans le design de la marque en offrant une posture surélevée intégrant des codes du SUV. Avec la ë-C4 100% ëlectric, Citroën souhaite également incarner une mobilité électrique technologique et moderne, au service du confort et de la polyvalence d’usage : la mobilité en classe ë-Confort.







Une mobilité électrique au service du confort



La nouvelle ë-C4 est équipée d’un moteur électrique d’une puissance de 100 kW (136 ch) avec un couple de 260 Nm disponible immédiatement pour des accélérations franches et linéaires. Un moteur alimenté par une batterie d’une capacité énergétique de 50 kWh offrant une autonomie de 350 km en cycle WLTP. De quoi pouvoir rouler 100% électrique avec zéro émission de CO2 pour répondre à la conscience environnementale et écologique des clients. La ë-C4 permet aussi de rouler sans bruit et sans vibrations pour garantir un confort optimal ainsi qu’une parfaite fluidité de conduite en ville où elle garantit l’accès aux zones à circulation restreintes qui sont de plus en plus nombreuses.

Plusieurs modes de conduite (Eco, Normal, Sport) sont disponibles afin de moduler divers paramètres tels que la climatisation, la puissance effective et les performances pour permettre au conducteur de choisir entre la sportivité ou l’éco-conduite optimale qui préserve l’autonomie du véhicule. Une autonomie qui peut aussi être augmentée grâce à la fonction Brake permettant d’amplifier la récupération d’énergie lors des phases de freinage et de décélération. Le temps de charge de la batterie est optimisé et, à l’aide d’un chargeur 100 kW, elle peut récupérer 80% de sa charge en 30 minutes sur une borne publique de recharge rapide.







Une posture innovante et un style affirmé



La nouvelle Citroën C4 veut aussi bousculer les codes de son segment. Dotée d’une posture surélevée et affirmée, sa silhouette vise à combiner l’élégance et le dynamisme d’une berline tout en adoptant certains codes du SUV pour gagner en force et en caractère. Avec sa signature lumineuse en V, sa face avant reprend les nouveaux codes esthétiques de la marque. Tout en aérodynamisme, son profil offre des volumes généreux assurant puissance et robustesse perçue. Associée à la lunette arrière inclinée, sa ligne de toit unique exprime clairement l’aérodynamisme du véhicule tandis que sa face arrière donne une sensation de dynamisme tout en confortant le sentiment de robustesse.

L’habitacle vise à inspirer confiance au premier regard par sa qualité et sa modernité. Large et rassurante, sa planche de bord horizontale donne aux passagers une sensation d’espace et de volume. Comme sur ses autres modèles électrifiés, Citroën accompagne le conducteur en proposant des interfaces claires et intuitives. L’objectif est de renforcer le lien entre le conducteur et son véhicule. Tout est fait pour faire de la ë-C4 un prolongement de chez soi moderne, ludique, et intuitif. Le conducteur dispose notamment sur son combiné numérique d’un mode d’affichage spécifique permettant de visualiser l’autonomie ainsi que 3 widgets au choix : indicateur de puissance, flux d’énergie ou consommation confort thermique. Ce dernier permettant de visualiser l’impact des éléments de confort thermique sur la consommation d’énergie.



