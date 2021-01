Une première locomotive électrique à batterie en test en Californie

FLXdrive : c’est le nom de cette première locomotive électrique qui puise son énergie des batteries qu’elle embarque. Conçue pour les besoins de la BNSF Railway, l’une des principales sociétés de transport de marchandises en Amérique du Nord, elle va être testée jusque fin mars prochain en service commercial sur un parcours de plus de 450 kilomètres entre Barstow et Stockton. Si cet épisode est concluant, elle effectuera de nouveaux essais sur d’autres lignes et sous d’autres conditions d’utilisation.



En élément d’hybridation



La FLXdrive ne sera cependant pas utilisée seule pour tirer des wagons. Afin de réaliser de longues distances sur des lignes non électrifiées, elle sera insérée entre 2 locomotives diesel équipées chacune d’un système de traitement des gaz d’échappement pour conformité à la norme environnementale américaine Tier 4. « Nous avons tout mis en place et nous sommes prêts à observer comment cette locomotive de nouvelle génération fonctionne en service commercial », a commenté John Lovenburg, vice-président de BNSF Railway. Régénérant ses batteries de la même manière qu’une voiture électrique lors des phases de ralentissement et freinage, le rôle de la FLXdrive sera d’abaisser d’au moins 10% les émissions et la consommation des convois. Pour schématiser, cette nouvelle locomotive endossera le même rôle que le moteur électrique et sa batterie dans un véhicule hybride.







Une solution efficace pour l’environnement ?



Avec cette solution en cours d’étude, l’opérateur ferroviaire compte réduire l’empreinte carbone de son activité. « BNSF se concentre sur la poursuite de la réduction de son impact environnemental, et nous nous engageons à faire notre part pour tester et évaluer la viabilité commerciale des technologies émergentes qui réduisent les émissions », assure John Lovenburg. Le projet a bénéficié d’une partie des 22,6 millions de dollars (18,4 millions d’euros) de subvention accordés par l’organisme californien en charge de la qualité de l’air (California Air Resource Board) dans le cadre du programme Zanzeff (Zero and Near Zero-Emission Freight Facilities = Installations de fret à émissions nulles ou quasi nulles).



Partenariat avec Wabtec



BNSF Railway s�est associé à Wabtec Corporation pour le développement de la locomotive électrique à batterie qui embarque un système général de gestion de l’énergie. L’entreprise, dont le siège social est installé à Wilmerding, en Pennsylvanie, est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements, systèmes, solutions numériques et services à valeur ajoutée pour le fret et le transport ferroviaire. Parmi cette liste, les locomotives dont la FLXdrive constitue une des plus originales nouveautés.

