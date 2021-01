Une pelle hydraulique électrique Komatsu de classe moyenne pour 2023

Spécialisée dans la conversion à l’électrique de véhicules de transports en commun, la société américaine Proterra va permettre au spécialiste japonais des engins de construction et travaux publics Komatsu de proposer un premier modèle de pelle hydraulique branchée.



Au catalogue en 2023 ?



Développée en 2021 à partir des batteries modulaires de Proterra, la pelle hydraulique électrique de classe moyenne Komatsu devrait être ajoutée au catalogue du constructeur japonais en 2023 ou 2024. Les packs à haute densité énergétiques bénéficieront de la recharge rapide. Leur répartition sera étudiée afin de remplacer l’habituel contrepoids utilisé pour la stabilité de la pelle lors des mouvements du bras hydraulique.



Nouvelle spécialité pour Proterra



Bénéficiant d’un recul supérieur à 25 millions de kilomètres parcourus avec ses accumulateurs, Proterra fournit à divers constructeurs ses systèmes de batteries. En plus des autocars et autobus de tous les types, ses solutions équipent déjà des fourgons et des camions électriques. Le projet amené par Komatsu signe son entrée dans le monde des engins de construction et de travaux publics. La pelle hydraulique électrique développée au sein de ce partenariat pourra évoluer dans des zones mal ventilées.

Commentaires

Dans ce cas, le poids des batteries n’est pas un problème, ce serait même plutôt une nécessité...

