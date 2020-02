Une Nouvelle Mégane en version hybride rechargeable











Une motorisation hybride rechargeable qui, pour Marion Humeau (Directrice Marketing Mid-size Cars de Renault) : « intègre toutes les avancées technologiques de Renault, offrant une véritable expérience électrique et une conduite en toute sérénité. » La Mégane E-Tech Plug-in reprendra également les modifications apportées au design extérieur et intérieur de la Mégane qui, depuis sa toute première présentation en 1995, a été vendue à 7 millions d’exemplaires à travers le monde, sur 4 générations différentes.





Une technologie profitant du savoir-faire Renault en Formule 1



Cette Nouvelle Mégane hybride rechargeable tire parti d’une technologie inédite, centrée sur la récupération d’énergie et directement inspirée du savoir-faire Renault en Formule 1. Une technologie qui utilise des éléments conçus au sein de l’Alliance comme son moteur 4 cylindres essence 1,6 litre nouvelle génération accompagné de deux moteurs électriques et d’une boîte de vitesses multimodes à crabots sans embrayage qui optimise les passages de rapports. Cette architecture est le fruit de l’expérience de l’écurie Renault en F1, qui a aussi partagé son expertise en gestion de l’énergie pour permettre à la motorisation E-Tech Plug-in d’offrir un excellent rendement énergétique.

Avec sa batterie d’une capacité de 9,8 kWh, cette Nouvelle Mégane dispose par ailleurs d’une autonomie permettant de rouler en 100% électrique jusqu’à 135 km/h sur 50 km en cycle mixte (WLTP) et jusqu’à 65 km en cycle urbain. C’est donc une voiture polyvalente capable de fonctionner sans consommer de carburant sur les trajets du quotidien et de vous emmener en week-end ou en vacances sur de longs trajets. Une voiture peu polluante qui, en cycle mixte, émet moins de 40 grammes de CO2/km. Mégane E-Tech Plug-in offre enfin 3 modes de conduite : Pure pour basculer en conduite 100% électrique, MySense qui optimiser le mode hybride pour des coûts d’usage réduits, et Sport pour profiter des performances maximales en combinant la puissance des 3 moteurs.







Un design revu pour plus de raffinement



Comme les autres versions de la gamme, la Mégane hybride rechargeable reprend les évolutions apportées au design. Une évolution par simples touches pour la partie extérieure, mais avec la volonté affichée par Renault de lui offrir encore plus de personnalité et de raffinement. Ainsi, Nouvelle Mégane dispose à l’avant d’un bouclier redessiné ainsi que d’une nouvelle calandre. Pus notables, les projecteurs intègrent la technologie Led Pure Vision qui remplace les anciens feux halogènes. Plus performants, ils allongent la portée de l’éclairage de près de 30% pour plus de visibilité, de sécurité et de confort de conduite. Sur les côtés, Nouvelle Mégane arbore un nouveau décor avec des ailes plus marquées ainsi qu’un éclairage des poignées de portes.

Les changements sont plus profonds au sein de l’habitacle modernisé. Celui-ci intègre un nouveau tableau de bord numérique basé sur un écran 10,2 pouces, qui inclut la navigation GPS afin de personnaliser l’expérience de conduite d’une façon très intuitive. On trouve également une tablette verticale 9,3 pouces qui, avec son système Renault Easy Link, propose l’ensemble des prestations multimédia, de navigation et d’infotainment. Enfin, le raffinement intérieur progresse aussi avec des selleries qui s’habillent d’un nouveau revêtement dès le deuxième niveau d’équipement.







