Une Nissan Leaf conçue pour intervenir lors des catastrophes naturelles















Comme véhicule d’intervention d’urgence après un sinistre, le prototype RE-Leaf peut également alimenter plusieurs appareils simultanément. Nissan donne quelques exemples de consommations moyennes d’équipements utiles lors des interventions d’urgence, que la capacité de la batterie du RE-Leaf pourrait supporter durant 24 heures : Marteau-piqueur électrique (36 kWh), système de ventilation à pression (21,6 kWh), ventilateur médical de soins intensifs (3 kWh), projecteur LED 100 watts (2,4 kWh).







Des aménagements spécifiques



Pour remplir ses différentes missions, ce prototype bénéficie d’aménagements spécifiques par rapport à la Nissan Leaf Tekna sur laquelle il est basé. Pour faciliter la circulation du véhicule sur les routes où il pourrait y avoir des obstacles, la garde au sol du RE-Leaf a été augmentée de 70 mm, à 225 mm, avec un carter spécifique pour protéger le plancher de la voiture. Des voies plus larges (+90 mm à l’avant et +130 mm à l’arrière), des passages de roues spéciaux, des bavettes garde-boue et des pneus tout-terrain montés sur des roues 17 pouces renforcent les qualités de franchissement du véhicule.

Par ailleurs, les sièges arrière ont été retirés et le plancher nivelé pour permettre de ranger les équipements essentiels. Une fois que le RE-Leaf arrive dans une zone sinistrée, un bureau amovible s’étend du coffre avec un écran LED de 32 pouces et une alimentation dédiée, créant un hub opérationnel pour gérer les communications et diriger les secours. Le RE-Leaf comprend également des prises de courant résistantes aux intempéries montées directement à l’extérieur du véhicule. Des prises qui permettent aux appareils 110-230 volts d’être alimentés par la batterie du véhicule. Le système de gestion d’énergie intégré peut faire fonctionner des équipements médicaux, de communication ou d’éclairage.







Un apport en énergie très précieux



L’apport en énergie du Nissan RE-Leaf peut s’avérer très précieux lors des catastrophes naturelles qui sont la principale cause des pannes d’électricité. Un rapport de la Banque Mondiale de 2019 a en effet révélé que les phénomènes naturels extrêmes étaient à l’origine de 37% des pannes en Europe entre 2000 et 2017. Lorsqu’une catastrophe survient, le délai de restauration de l’alimentation électrique est généralement de 24 à 48 heures. Durant cette période, les véhicules électriques dont la charge est bidirectionnelle peuvent être utilisés pour fournir une alimentation de secours mobile à zéro émission. Au Japon, Nissan utilise la Leaf depuis 2011 pour fournir de l’énergie et des transports d’urgence à la suite de catastrophes naturelles.

Le prototype RE-Leaf constitue une nouvelle évolution dans ce domaine et marque la volonté de Nissan d’explorer constamment les moyens par lesquels les véhicules électriques peuvent améliorer nos vies. Il montre une nouvelle application possible dans le soutien aux secours lors de catastrophes et démontre qu’une technologie plus intelligente peut aider à sauver des vies et à offrir une plus grande résilience. A plus long terme, en ayant des milliers de VE disponibles susceptibles d’alimenter le réseau en V2G, ces véhicules électriques seraient capables de créer une centrale électrique virtuelle pour maintenir un approvisionnement en énergie pendant une coupure d’énergie majeure.





