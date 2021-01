Une expérimentation de navette autonome sur Nice Côte d’Azur













L’expérimentation de cette navette autonome entre dans le cadre de la labellisation « Territoires d’industrie » de Carros. Elle doit permettre de bien analyser les besoins des usagers, de voir l’acceptabilité du public et d’imaginer les modèles économiques permettant d’avoir un retour sur investissement. Elle doit surtout apporter une réponse à savoir comment intégrer un service de navettes autonomes à la demande sur le site à l’offre globale de transports (tramway, bus, vélos) proposée aujourd’hui par la Métropole Nice Côte d’Azur. Une diversité de solutions offertes en utilisant un seul et même billet.







Une expérimentation en trois phases



En lançant cette expérimentation de navettes autonomes, l’objectif de l’IMREDD était d’éviter de la voir, comme beaucoup d’autres, s’arrêter au bout de six mois ou en an faute d’acceptabilité du public et de modèle économique. Pour éviter ce risque, il a été décidé de la mener en trois phases que présenta le Directeur de l’IMREDD Pierre-Jean Barre. Initiée dès l’an dernier, la première est une phase d’études destinée à analyser finement les besoins des 11 700 salariés de la zone d’activités de Carros, dont 82% utilisent aujourd’hui leur voiture pour venir travailler. L’analyse de toutes les datas disponibles a ainsi permis de bien cerner les conditions dans lesquelles l’utilisation de navettes autonomes présenterait un réel intérêt.



La seconde étape, qui a débuté vendredi, est celle des premiers tests de la navette sur le site de Carros. Des tests afin de déterminer notamment les aménagements nécessaires à réaliser en matière d’infrastructures pour que le service fonctionne correctement et de manière pérenne. Une fois que ces aménagements auront été effectués, la troisième phase pourra alors commencer l’an prochain avec l’utilisation de navettes autonomes en conditions réelles de services. De quoi valider les différents scénarios de fonctionnement imaginés lors des deux premières phases.







La Milla Pod au cœur du projet



Pour mener à bien cette expérimentation, l’IMREDD a noué un partenariat avec le constructeur de navettes autonomes Milla. Un groupe d’autant plus intéressé par ce projet qu’il ambitionne de s’implanter dès cette année au sein de la Métropole Niçoise afin de regrouper ses activités aujourd’hui dispersées entre Le Mans pour l’assemblage des véhicules et les Yvelines pour la partie logicielle. Selon son Président Frédéric Mathis (photo), le projet Carros est par ailleurs emblématique du bon usage de la navette. C’est en effet un territoire où l’on trouve une ville, une agglomération mais également des villages ruraux peu éloignés. Or pour le Groupe Milla, la navette autonome est une solution particulièrement adaptée aux territoires ruraux et péri-urbains.



Seule navette du marché pouvant rouler jusqu’à 50 km/h en mode autonome sur route ouverte, la Milla Pod se fait fi du relief et sera tout à fait capable de rejoindre les villages escarpés de la vallée du Var. Disposant d’une autonomie allant jusqu’à 150 km cette navette conçue pour transporter 6 personnes est extrêmement modulable, ce qui permettra notamment d’intégrer facilement les progrès rapides enregistrés dans le domaine des capteurs (caméras, radars, lidars) dont elle est dotée. 3 navettes devraient être suffisantes pour assurer un service à la demande performant sur le site de Carros. Comme il est nécessaire au préalable de scanner les routes avec une précision de 5 cm, plusieurs parcours seront prédéterminés et une application permettra aux usagers de savoir où ils doivent se rendre pour prendre la navette et dans combien de temps celle-ci atteindra le lieu de rendez-vous.



