Une étude de Transport & Environnement met en évidence les avantages des véhicules électriques

















Les résultats de cette étude montrent que la production de voitures électriques nécessiterait beaucoup moins de matières premières que celles des véhicules thermiques. Selon T&E, face à l’urgence de décarboner le secteur des transports, les batteries offrent la meilleure voie vers un système de transport routier sans carbone, libérant le secteur de sa dépendance aux combustibles fossiles. Une voie d’autant plus facile à emprunter que, même si la demande de batteries va fortement augmenter dans les prochaines années, l’Europe devrait très rapidement arriver à produire suffisamment de batteries pour approvisionner son propre marché de véhicules électriques.







Une consommation de matières premières très inférieure à celle des véhicules thermiques



Selon les calculs de T&E, une voiture électrique alimentée avec des énergies renouvelables nécessiterait 58% d’énergie en moins qu’une voiture thermique sur l’ensemble de son cycle de vie. Sur ce cycle de vie, 60% de l’énergie utilisée est consacrée à la recharge, 23% à la fabrication de la batterie, 11% à celle du véhicule et 7% à celle de la production d’énergie si celle-ci est 100% renouvelable (éolien ou solaire). De plus, un véhicule électrique européen moyen émettrait 64% de CO2 de moins qu’un modèle thermique.



L’étude estime par ailleurs qu’une voiture thermique brûle près de 17 000 litres d’essence sur 225 000 km, ce qui équivaudrait à une pile de barils de pétrole de 90 mètres de haut. A contrario, en tenant compte du recyclage des matériaux des cellules de batteries, la quantité de matières premières « consommées » ou « perdues » durant le cycle de vie d’un véhicule électrique ne serait que d’une trentaine de kilos, soit près de 400 fois moins que le poids d’essence brûlé. Des chiffres flatteurs pour les véhicules électriques, mais qui ne pourront être atteints qu’avec un niveau de recyclabilité important. Aujourd’hui, la batterie d’une voiture électrique est composée d’environ 160 kg de métaux (graphite, aluminium, nickel, lithium, etc.) et T&E estime qu’en 2035 plus d’un cinquième du lithium et du nickel et 65% du cobalt nécessaires à la fabrication d’une batterie pourraient provenir du recyclage.







Une autosuffisance pour l’Europe dès 2021



Un recyclage qui réduirait la dépendance européenne aux importations de ces matières premières. Outre cette dépendance concernant les matières premières, l’Europe a aussi longtemps été dépendante de ses fournisseurs asiatiques dans le domaine de la fabrication des batteries. Le rapport de T&E montre que cette situation est en train de changer et que l’Europe devrait être en capacité d’approvisionner son propre marché dès 2021, avec une capacité de 91-92 GWh qui devrait être équivalente à la demande. Même si cette demande augmentera fortement dans les prochaines années avec l’explosion des ventes de véhicules électriques, la production européenne de batteries devrait suivre cette progression.



En effet, pour la prochaine décennie, 22 gigafactories sont d’ores et déjà prévues en Europe. En 2025, elles devraient atteindre une production totale de 460 GWh, ce qui permettra d’équiper près de 8 millions de voitures électriques chaque année. A l’horizon 2030, cette production annuelle pourrait grimper à 730 GWh alors qu’en 2020, la capacité de production annuelle n’était que de 49 GWh. L’Allemagne devrait représenter environ la moitié de la production européenne de batteries en 2025 tandis que, profitant de l’implantation du Coréen LG Chem, la Pologne sera en seconde position avec environ 14%. La Hongrie, la Norvège, la Suède et la France, où le projet d’une méga-usine Saft porté par Total et le Groupe Stellantis se précise, devraient être à peu près au même niveau avec 7 à 8% de la production européenne.



L’ONG Transport & Environnement (T&E), qui depuis 30 ans a façonné certaines des lois environnementales les plus importantes d’Europe, vient de publier une étude comparative entre la quantité de matières premières nécessaires pour fabriquer les batteries de véhicules électriques et celle nécessaire pour faire fonctionner une voiture à moteur thermique. Dans ce rapport, T&E analyse l’offre et la demande prévues de batteries et de matières premières associées en Europe, en examinant comment le recyclage peut réduire le besoin de matières premières pour les batteries.Les résultats de cette étude montrent que la production de voitures électriques nécessiterait beaucoup moins de matières premières que celles des véhicules thermiques. Selon T&E, face à l’urgence de décarboner le secteur des transports, les batteries offrent la meilleure voie vers un système de transport routier sans carbone, libérant le secteur de sa dépendance aux combustibles fossiles. Une voie d’autant plus facile à emprunter que, même si la demande de batteries va fortement augmenter dans les prochaines années, l’Europe devrait très rapidement arriver à produire suffisamment de batteries pour approvisionner son propre marché de véhicules électriques.Selon les calculs de T&E, une voiture électrique alimentée avec des énergies renouvelables nécessiterait 58% d’énergie en moins qu’une voiture thermique sur l’ensemble de son cycle de vie. Sur ce cycle de vie, 60% de l’énergie utilisée est consacrée à la recharge, 23% à la fabrication de la batterie, 11% à celle du véhicule et 7% à celle de la production d’énergie si celle-ci est 100% renouvelable (éolien ou solaire). De plus, un véhicule électrique européen moyen émettrait 64% de CO2 de moins qu’un modèle thermique.L’étude estime par ailleurs qu’une voiture thermique brûle près de 17 000 litres d’essence sur 225 000 km, ce qui équivaudrait à une pile de barils de pétrole de 90 mètres de haut. A contrario, en tenant compte du recyclage des matériaux des cellules de batteries, la quantité de matières premières « consommées » ou « perdues » durant le cycle de vie d’un véhicule électrique ne serait que d’une trentaine de kilos, soit près de 400 fois moins que le poids d’essence brûlé. Des chiffres flatteurs pour les véhicules électriques, mais qui ne pourront être atteints qu’avec un niveau de recyclabilité important. Aujourd’hui, la batterie d’une voiture électrique est composée d’environ 160 kg de métaux (graphite, aluminium, nickel, lithium, etc.) et T&E estime qu’en 2035 plus d’un cinquième du lithium et du nickel et 65% du cobalt nécessaires à la fabrication d’une batterie pourraient provenir du recyclage.Un recyclage qui réduirait la dépendance européenne aux importations de ces matières premières. Outre cette dépendance concernant les matières premières, l’Europe a aussi longtemps été dépendante de ses fournisseurs asiatiques dans le domaine de la fabrication des batteries. Le rapport de T&E montre que cette situation est en train de changer et que l’Europe devrait être en capacité d’approvisionner son propre marché dès 2021, avec une capacité de 91-92 GWh qui devrait être équivalente à la demande. Même si cette demande augmentera fortement dans les prochaines années avec l’explosion des ventes de véhicules électriques, la production européenne de batteries devrait suivre cette progression.En effet, pour la prochaine décennie, 22 gigafactories sont d’ores et déjà prévues en Europe. En 2025, elles devraient atteindre une production totale de 460 GWh, ce qui permettra d’équiper près de 8 millions de voitures électriques chaque année. A l’horizon 2030, cette production annuelle pourrait grimper à 730 GWh alors qu’en 2020, la capacité de production annuelle n’était que de 49 GWh. L’Allemagne devrait représenter environ la moitié de la production européenne de batteries en 2025 tandis que, profitant de l’implantation du Coréen LG Chem, la Pologne sera en seconde position avec environ 14%. La Hongrie, la Norvège, la Suède et la France, où le projet d’une méga-usine Saft porté par Total et le Groupe Stellantis se précise, devraient être à peu près au même niveau avec 7 à 8% de la production européenne.









Commentaires

"sur 225 000 km"

Après les 150 000 km parcourus sur la durée de vie, on passe maintenant à 225 000 km pour essayer d’asseoir encore plus la supériorité de la voiture électrique sur la voiture thermique à énergie fossile.

Cependant combien de ces 225 000 km vont être parcourus à proximité d’habitations en répandant des particules d’abrasion nocives ?

La résolution des problèmes de pollution dans les villes et de réduction des émissions de GES (atteinte de la neutralité carbone) passe par une réduction drastique de la circulation automobile.



"En 2025, elles devraient atteindre une production totale de 460 GWh, ce qui permettra d’équiper près de 8 millions de voitures électriques chaque année" soit 57,5 kWh en moyenne par voiture.

Donc autant dire des voitures inadaptées à ceux qui sont les plus vertueux en terme de pollution et d’émissions de GES, ceux qui n’utilisent pas de voiture pour leurs déplacements domicile-travail.

Donc autant dire que la pollution dans les villes va perdurer, la VE la plus vendue en Europe en décembre 2020 embarquait une capacité de 58 kWh comme plus petite batterie et présentait une masse à vide de 1805 kg soit au moins 400 kg de plus que la masse moyenne des voitures en Europe donc des émissions de particules en hausse.

Il n’y a décidément que les autodépendants et les individualistes autosolistes qui pourraient faire autrement, qui ont intérêt à faire croire que la voiture électrique va permettre de réduire la pollution dans les villes et qui refusent d’admettre que la réduction de la pollution et l’atteinte de la neutralité carbone passe par une réduction drastique de la circulation automobile.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Evènement partenaire Journées AVEM de l'électro-mobilité

Tous les évènements à venir... L’AVEM organise sa quatrième édition des Journées AVEM de l’électro-mobilité, qui aura lieu à Cagnes-sur-Mer en septembre 2021. Cet événement permettra aux acteurs... A lire également / sur le même thème Volkswagen mise plus que jamais sur les plateformes Semaine riche en événements pour le Groupe Volkswagen avec la présentation de ses résultats financiers mais aussi son « Power Day », une manifestation à l’image du «...

Une Interview du Président de l’Avere-France Succédant à Joseph Beretta, Antoine Herteman a été élu en novembre dernier à la Présidence de l’Avere-France, l’association nationale pour le développement de la...

Bientôt 2000 bornes de recharge dans les hypermarchés Carrefour Dans le cadre du Plan « Objectif 100 000 bornes » lancé par le Ministère de la Transition écologique, les grandes surfaces sont appelées à jouer un rôle majeur. Les...

La Dacia Spring affiche ses tarifs et tient sa promesse Dacia a dévoilé officiellement le 11 mars les tarifs de sa citadine 100% électrique avec laquelle le constructeur entend rendre la mobilité électrique accessible à tous...

Une nouvelle Toyota Mirai pour donner un nouveau souffle à l’hydrogène Si Toyota est surtout connu comme un champion de la technologie hybride avec plus de 16 millions de véhicules hybrides vendus dans le monde, le constructeur japonais est...